Deolane fala pela primeira vez após prisão em operação contra lavagem de dinheiro; veja

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra falou publicamente pela primeira vez após ser presa nesta quinta-feira (21), durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. A declaração foi dada enquanto Deolane retornava ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), após realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML).

Questionada por jornalistas sobre a prisão, a influenciadora respondeu rapidamente: “Presa por trabalhar, por advogar”.

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A prisão ocorreu durante a Operação Vérnix, conduzida pela Polícia Civil de São Paulo em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo.

Segundo as investigações, Deolane Bezerra é suspeita de envolvimento em um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital.

As autoridades também determinaram o bloqueio de R$ 27 milhões em bens e valores ligados à influenciadora. De acordo com os investigadores, a movimentação financeira analisada seria incompatível com a renda formal apresentada.

Conforme informações divulgadas pelo jornal O Globo, a investigação apura o uso de empresas de fachada, compras de alto padrão e operações financeiras fracionadas para ocultar a origem de recursos investigados.

Entre os elementos analisados estão depósitos pulverizados, transferências sem comprovação de origem e circulação de valores considerados incompatíveis com os rendimentos declarados oficialmente pelos investigados.

Segundo a apuração, Deolane teria ligação com pessoas investigadas no esquema financeiro e empresas registradas em um mesmo endereço também passaram a ser alvo das autoridades.

Após prestar depoimento, Deolane Bezerra deve passar por audiência de custódia no Fórum Criminal de Osasco, na Grande São Paulo. Depois da etapa judicial, ela poderá ser encaminhada para uma unidade prisional feminina.

A influenciadora afirmou ainda que acredita que “a Justiça será feita” em relação ao processo.