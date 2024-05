VÍDEO: Casal é flagrado fazendo sexo em abrigo do RS e gera revolta

Um casal foi flagrado fazendo sexo em um abrigo em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, que vem sofrendo com enchentes e deslizamento de terras devido as fortes chuvas dos últimos dias. Um vídeo mostra várias pessoas empurrando o homem e a mulher, que está enrolada em uma coberta, entre xingamentos e empurrões. A pessoa que está filmando destaca que a mulher flagrada poderia estar nua.

"Está até pelada, ela está até pelada. Está até pelada ali, olha a gente ali!", disse.

Assista ao vídeo:

Nas imagens, é possível ver ainda o homem flagrado, de camisa, short e boné preto tentando ser agredido por outro homem revoltado com a situação.

A mulher que filmou a cena lamentou a situação. "Estou gravando! Olha aí, que pouca vergonha!", expressou ela. A mulher também chama um guarda para resolver o caso. "Cadê o guarda para organizar?", perguntou ela.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)