Operação de resgate salva cavalo preso no telhado após inundações no RS; veja as imagens

Após uma noite tensa e acompanhada por milhares de pessoas nas redes sociais, o cavalo que ficou preso no telhado de uma casa durante as enchentes em Canoas, no Rio Grande do Sul, foi finalmente resgatado na manhã desta quinta-feira (9). Uma operação complexa, que envolveu equipes do Exército Brasileiro, bombeiros e veterinários, foi até o local em embarcações. Um helicóptero também esteve sobrevoando o local para tentar salvar o Caramelo, como foi apelidado pelos internautas. O cavalo caramelo foi sedado e colocado no bote.

A imagem de Caramelo, isolado e lutando para sobreviver em meio à devastação causada pelas chuvas, viralizou e comoveu os internautas, que começaram uma campanha para seu resgate. A hashtag #SalvemCavaloDeCanoas esteve em primeiro lugar nos trending topics mundial do X, antigo Twitter, junto com as palavras "Caramelo" e "Felipe Neto", que esteve atualizando a situação do animal.

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD), reconheceu a dificuldade da operação de resgate. "Vai exigir ação de um helicóptero, aliás um helicóptero que tenha capacidade de erguer um animal que normalmente tem 500kg, 600kg. Então, estamos preparando a logística para poder salvar esse cavalo", disse na noite desta quarta-feira (8), em entrevista ao GloboNews.

Na manhã de quinta-feira, a primeira-dama Janja Lula Silva mobilizou-se para auxiliar no resgate. Em suas redes sociais, ela informou que uma equipe do Exército, composta por veterinários, havia decolado com destino ao local para realizar o salvamento de Caramelo. Horas depois, Janja atualizou a informação, confirmando que a equipe estava se aproximando do animal.

Uma equipe de embarcação também foi enviada para o local. A medida visava garantir que, caso o resgate aéreo não seja possível, o Caramelo pudesse ser alimentado e hidratado até que uma solução alternativa seja encontrada. No entanto, o animal conseguiu ser resgatado pela embarcação. O cavalo será levado até um haras, onde ele receberá os cuidados necessários.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)