Vídeo: Cavalo é flagrado em cima de telhado de casa na tragédia do RS

Câmeras de um helicóptero que sobrevoava áreas do Rio Grande do Sul flagraram um cavalo ilhado em cima do telhado de uma casa, em Canoas, em uma região submersa pelas enchentes que atingem o estado desde o último dia 27/4. Veja as imagens:

Após a repercussão do registro, feito pela câmera do Globocop, helicóptero da Rede Globo, a Defesa Civil Nacional informou que está em operação para salvar o animal.

Os resgastes, feitos por autoridades e voluntários civis, incluem também os animais domésticos que estão ilhados e até desaparecidos, onde são encaminhados para abrigos para receberem alimentos e todos os cuidados necessários neste primeiro momento.

O Rio Grande do Sul já registrou, até o momento,100 mortos e mais de 120 desaparecidos por conta das chuvas. Há 225,4 mil pessoas fora de casa e estima-se que mais de 1,4 milhão de pessoas já foram afetadas. O estado tem 414 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado ao temporal.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em OLiberal.com)