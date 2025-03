Concurso Mister Brasil terá primeiro homem trans na disputa; veja quem é

O modelo e personal trainer Bernardo Rabello é o primeiro homem transgênero a disputar o Mister Brasil CNB. Aos 29 anos, ele nasceu em Resende, no Sul do Rio de Janeiro, e representa o Sul Fluminense na competição.

"Estou muito feliz por me desafiar nesta etapa nacional. Quero continuar me desenvolvendo e, por meio das minhas vivências, ajudar pessoas no Brasil e no mundo. Compartilhar minhas experiências e aprender com tudo e todos será meu principal objetivo nesta nova jornada. Vamos juntos!", celebrou Bernardo ao ser anunciado entre os candidatos do concurso de beleza.

O Mister Brasil CNB é um concurso anual que escolhe o representante brasileiro para o Mister Mundo. A edição deste ano acontecerá entre os dias 2 e 6 de abril, em Balneário Camboriú (SC).

Até a fase adulta, Bernardo se identificava como uma mulher lésbica. Aos 22 anos, buscou ajuda de especialistas em transição de gênero e iniciou o tratamento hormonal. Ele também buscou referências em outras pessoas trans para se sentir menos sozinho. "Conheci outros homens trans e, então, vi quem eu sou de verdade", completou.

Nas redes sociais, Bernardo compartilhou um vídeo relembrando um dos comentários que ouviu antes da transição: "Se transicionar, vai ser um homem feio."

"Foi o que me disseram. Se estavam certos ou não, aí já é outra história", escreveu na legenda do vídeo, no qual mostra imagens do antes e depois da transição.

Em novembro de 2024, Bernardo celebrou sete anos de transição e refletiu sobre sua trajetória. "Sete anos de felicidade não apagam os 23 anos que Yasmin viveu lutando para que hoje eu pudesse sorrir. Bernardo é a construção de ideias e pensamentos que Yasmin, ainda criança, sonhava em ser."

"Hoje, ela me permite ser um rapaz sensível, carinhoso, cuidadoso, atencioso, forte, de coragem inabalável, tímido, inteligente, responsável e determinado. Ela me faz ser um Bernardo melhor. Sou grato pela decisão que tomamos juntos, pois viver sendo quem realmente somos é algo extraordinário."

Durante a transição, Bernardo contou com acompanhamento psicológico, além do tratamento hormonal. O suporte profissional também é recomendado para familiares, ajudando-os a compreender e lidar com todas as mudanças que envolvem a jornada de uma pessoa trans.