Homem trans doa óvulos à irmã para ela conseguir engravidar

Um homem trans inglês chamado Kenny Ethan Jones, de 30 anos, doou os óvulos para a irmã mais velha, Kizzy Jones, 38, que tentava engravidar ha seis anos, mas não tinha êxito, sofrendo, inclusive, alguns abortos espontâneos. A decisão veio após uma perda de um feto da irmã em 2019.

Para fazer a doação, o escritor e ativista dos direitos trans, que transicionou em 2011, precisou tomar remédios que permitissem o corpo a produção de hormônios femininos que eram bloqueados em seu sistema. Com a retomada, os óvulos voltaram a ser restaurados no corpo de Kenny.

Kenny, à esquerda, e Kizzy, à direita, juntos (Foto/Arquivo pessoal)

No processo de redesignação sexual, Kenny não mexeu no sistema reprodutivo, retirando apenas mamas e realizando procedimentos no rosto. O homem também não precisou deixar de tomar testosterona, já que o hormônio masculina não atrapalha o desenvolvimento das células reprodutivas femininas.

Cerca de um ano e meio após retardar por um tempo o processo de transição de Kenny, os médicos conseguiram coletar 13 óvulos, em um procedimento realizado no último dia 8 de maio.

O jovem já havia tentado realizar o procedimento anteriormente, porém os psiquiatras se opuseram a vontade dele. A contrariedade dos profissionais foi devido à disforia de gênero de Kenny - sensação de desconforto com seu sexo biológico - que era tão expressiva que os médicos temiam que isso o levasse a uma depressão grave.

Em entrevista ao Daily Mail, Kenny disse que foi uma honra poder ajudar a irmã, que foi essencial no luto da mãe que faleceu há uns anos. "Ela fez muito para cuidar de mim e pensei 'se eu puder dar isso a ela, eu darei'.", afirmou o homem.

Sobre o processo de reverter parte dos procedimentos de masculinização, o ativista expressou preocupações com as consequências mentais dessas escolhas, especialmente em relação à necessidade de exames transvaginais. No entanto, ele afirmou estar bastante confiante e amado o suficiente para fazer esse sacrifício pela irmã. Os óvulos colhidos de Kenny serão fertilizados e implantados em Kizzy e os médicos acreditam que, devido à juventude dos óvulos, são altas as chances da irmã dele engravidar.

“Nunca senti que estava sendo visto como menos homem durante esse processo. Estamos na expectativa de finalmente aumentar a família”, concluiu Kenny.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)