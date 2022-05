Homem trans casa com melhor amiga de adolescência após transição de gênero

Um homem trans casou com a melhor amiga de infância após passar pelo processo de transição de gênero. Aaron Capener explica que conhece a atual esposa, Kayla, desde criança, quando os dois estudavam no Ensino Fundamental na cidade de Kingsport, nos Estados Unidos. Desde então, eles enfrentaram alguns desafios para permanecerem juntos.

Aaron relata que, apesar da amizade ter surgido instantaneamente, o amor entre os dois foi crescendo com o tempo. “Kayla e eu estamos casados ​​e felizes e todas as provações e tribulações pelas quais passei para chegar a este ponto valeram muito a pena”, declara Aaron.

O jovem relata que ainda se identificava como mulher quando conheceu Kayla. Ele logo percebeu que estava se apaixonando pela amiga, mas tinha medo do preconceito e manteve os sentimentos escondidos. Após a família de Aaron se mudar para o estado de Oregon, ele e Kayla mantiveram contato via redes sociais. Nesse período, o rapaz percebeu que havia algo diferente na forma como se via. Ele achou que era uma mulher lésbica e passou a enfrentar preconceito da família.

“Quando me assumi gay, minha família ficou extremamente decepcionada. Eles me fizeram ver o pastor da nossa igreja para tentar ‘curar’ meus sentimentos, e então começaram a dizer que eu simplesmente não estava orando o suficiente”, lembra.

Aaron e Kayla (Reprodução: Aaron Capener / SWNS)

Quando completou 16 anos, Aaron saiu da casa dos pais e foi trabalhar para se manter sozinho. Ele, então, entendeu que era um homem trans e passou a fazer a transição. Meses depois, o jovem voltou à cidade de sua melhor amiga e, após diversos encontros, os dois finalmente se beijaram e confessaram que eram apaixonados um pelo outro. Após assumir o relacionamento e decidir construir uma vida juntos, os dois se casaram.

“Nosso relacionamento foi construído com base em nossa amizade e acredito que é isso que o torna tão forte“, diz Kayla.

