Após se assumir trans, Jessica Alves vai fazer cirurgia para deixar voz ‘bem feminina’

A apresentadora Jessica Alves, de 38 anos, assumiu ser uma mulher trans em janeiro de 2020 e agora anunciou que vai passar por uma cirurgia para alterar sua voz e deixá-la “bem feminina”. As informações são do Splash, do UOL.

A loira contou que odeia a própria voz, que faz as pessoas confundi-la com um homem. "Não entendem ainda que é uma mulher porque a minha voz é estranha", detalhou.

Jessica relatou que o procedimento cirúrgico será realizado no próximo ano, em Londres, na Inglaterra, onde ela vive. Na cirurgia, o profissional da saúde irá abrir sua garganta para costurar suas cordas vocais e deixá-las "apertadinhas".

"A cirurgia de voz é de feminização. Vai abrir a garganta e costurar as cordas vocais. Deixá-las mais apertadinhas. Ficarei dez dias sem falar e quando voltar ficarei com a voz rouquinha. Depois de um mês é que verei o resultado. Vai ficar bem feminina", explicou.

A apresentadora contou que também vai fazer uma reparação em seu nariz. Jessica disse que acha o seu "muito feio e pequeno". A nova cirurgia também deve melhorar a qualidade de sua respiração.

"Tem cicatrizes. Tenho que fazer uma nova cirurgia no nariz para respirar melhor e para melhorar o formato. Meu nariz sempre foi o pior drama da minha vida. Nunca dei sorte. Depois de uma infecção que tive, a pele do nariz retraiu muito e ele ficou muito pequeno para o meu rosto. Então essa vai ser uma nova tentativa", finalizou