O que é o Hanukkah, celebração judaica alvo de ataque na Austrália

O Hanukkah, uma das celebrações mais conhecidas do judaísmo, ganhou repercussão internacional neste domingo (14) após um ataque a tiros durante um evento ligado ao feriado em Bondi Beach, uma das praias mais famosas de Sydney, na Austrália. O tiroteio deixou ao menos 12 mortos e dezenas de feridos e foi classificado pelas autoridades australianas como um incidente terrorista com motivação antissemita.

O ataque ocorreu justamente no primeiro dia do Hanukkah em 2025, período em que judeus ao redor do mundo iniciam as celebrações do chamado Festival das Luzes, que se estende por oito noites, até a próxima segunda-feira (22).

VEJA MAIS

O que é o Hanukkah

O Hanukkah relembra a reconquista do Segundo Templo de Jerusalém pelo povo judeu no século II antes de Cristo. À época, o rei selêucida Antíoco IV havia proibido práticas religiosas judaicas e imposto o culto a deuses gregos no templo.

A revolta foi liderada pelo sacerdote Matatias e por seu filho, Judá Macabeu. Após a retomada do templo, segundo a tradição judaica, havia óleo suficiente para manter a chama do candelabro acesa por apenas uma noite, mas ela permaneceu acesa por oito dias. O episódio passou a ser celebrado como um milagre.

Por esse motivo, o Hanukkah dura oito noites e tem como principal símbolo o acendimento progressivo de velas.

Durante o Hanukkah, as famílias acendem velas em um candelabro especial chamado hanukkiah, que possui nove pontas. Oito delas representam os dias da celebração, e a nona é usada para acender as demais.

As velas são colocadas da direita para a esquerda, mas acesas da esquerda para a direita, sempre ao pôr do sol. A cada noite, uma nova vela é acrescentada, até que todas estejam acesas na última noite.

Outro símbolo tradicional é o dreidel, um pião de quatro lados associado a jogos infantis. Segundo a tradição, ele remete ao período em que a leitura da Torá era proibida, e os judeus simulavam jogos para despistar soldados.

Quando o Hanukkah é celebrado

A data do Hanukkah é definida pelo calendário hebraico, baseado nos ciclos lunares. A celebração começa sempre ao pôr do sol do dia 25 do mês judaico de Kislev, o que faz com que a data varie a cada ano no calendário gregoriano, geralmente entre o fim de novembro e dezembro.

Apesar da ampla visibilidade internacional, especialmente por ocorrer próximo ao Natal, o Hanukkah não é considerado o feriado mais importante do judaísmo. Datas como o Rosh Hashanah, o Ano-Novo judaico, e o Yom Kippur, o Dia da Expiação, têm maior relevância religiosa.