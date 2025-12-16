Formatura termina em briga generalizada após homem tentar expulsar DJ da festa

O baile de formatura do Ensino Médio de um colégio particular de Olinda, no Pernambuco, terminou em briga generalizada após um homem tentar expulsar o DJ da festa. O episódio aconteceu no último final de semana. O tumulto, com empurrões, copos arremessados e gritos, foi registrado em vídeo.

Segundo informações, o pai de um estudante tentou interromper a apresentação do DJ por ter conteúdo explícito e proibido para menores de idade. A música em questão seria “Helicóptero”, de DJ Guuga e MC Pierre. “Os formandos não gostaram e começou a briga de todos eles contra o pai, que disse que estava expulsando o DJ”, disse a mãe de um aluno.

O evento do Colégio Madre de Deus ocorreu no Classic Hall, no bairro de Salgadinho. Em nota, a instituição disse que a festa foi organizada pela empresa Super A Formaturas e não há interferências da escola.