Busto de José Carlos Pace é vandalizado em Interlagos durante confusão entre visitantes Estadão Conteúdo 15.12.25 19h58 O busto em homenagem a José Carlos Pace, que dá nome ao Autódromo de Interlagos, foi vandalizado neste fim de semana. Os danos foram causados durante uma confusão entre visitantes que estiveram no local para acompanhar provas da Stock Car, Fórmula 4, Turismo Nacional e TCR. A Vicar, organizadora do evento e responsável pelas categorias, informa que vai reconstruir o local e providenciar uma proteção extra para o monumento. José Carlos Pace foi um dos principais pilotos do Brasil na Fórmula 1 na década de 1970 e morreu precocemente em um acidente aéreo em Mairiporã, em 1977, quando tinha 32 anos. Neste ano, se completou o 50º aniversário da única vitória de Pace na F-1, justamente em Interlagos. A ossada de Pace está enterrada no autódromo desde agosto de 2024. Pace foi enterrado inicialmente no Cemitério do Araçá, na capital paulista. No início de 2024, contudo, o túmulo foi vandalizado, as placas de bronze foram furtadas. Familiares e amigos, então, decidiram tentar a transferência para Interlagos. Superadas questões burocráticas, os restos mortais foram enterrados justamente abaixo do busto que homenageia o herói do automobilismo nacional, logo na entrada do circuito, local em que houve a confusão no fim de semana. A estrutura de concreto que sustentava o busto foi destruída. Imagens mostram que uma placa, recentemente instalada pela Confederação Brasileira de Automobilismo também foi arrancada. De acordo com a administração do Autódromo de Interlagos, o busto e a placa foram recuperados e estão guardados aguardando reinstalação. Não se sabe o motivo da confusão. A reportagem do Estadão entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo, responsável pelo autódromo, que informou que a equipe de segurança do local verificou a avaria no busto de Pace às 21h20 da noite de domingo. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a Guarda Civil Municipal (GCM) não foi acionada para essa ocorrência. "A administração do autódromo imediatamente comunicou a organização do evento que se prontificou a reparar a estrutura, conforme termos do contrato. O busto original está armazenado na administração do autódromo junto com as placas indicativas. Tão breve a estrutura seja refeita, o busto será recolocado", afirma a Prefeitura em nota.