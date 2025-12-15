Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas

O Campeonato Paraense de 2026 já possui grupos definidos e os confrontos também. A Federação Paraense de Futebol (FPF), divulgou em seu site oficial, a tabela básica da disputa do Parazão, tendo o clássico entre Remo x Paysandu, marcado para a 4ª rodada.

A tabela básica divulgada não possui detalhamento de horários, locais e nem datas, existe apenas as possibilidades dos dias dos jogos. O Parazão está dividido em dois grupos de seis clubes, tendo Remo na chave A e o Paysandu na chave B. Todos os clubes jogam contra as equipes do outro grupo e, no final das seis rodadas, os oito melhores clubes avançam para as quartas de finais e os dois piores são rebaixados para a Segundinha.

O Remo, único clube da região Norte na Série A do Campeonato Brasileiro, terá pela frente na estreia o Bragantino, em Belém, ainda sem data, mas podendo ser no dia 24, 25 ou 26 de janeiro, possivelmente no Mangueirão.

Já o Paysandu, cabeça de chave do grupo B, irá estrear no Parazão em Belém, contra a equipe do São Raimundo, provavelmente na Curuzu, no dia 24, 25 ou 26 de janeiro.

Taça do Parazão 2026 (Fábio Will/ Especial para O Liberal)

O clássico Rei da Amazônia, o famoso Re-Pa, está marcado para ocorrer na 4ª rodada do Parazão, com mando do Paysandu. A partida deve ocorrer no dia 7,8 ou 9 de fevereiro, no Mangueirão.

Mais clássicos

Além do clássico Re-Pa, teremos mais dois clássicos na primeira fase do Parazão. Tuna x Paysandu duelam na 3ª rodada, com mando da Tuna, além do confronto santareno entre o São Raimundo x São Francisco, o famoso “Rai-Fran”, que ocorrerá na última rodada, podendo decidir os caminhos dos rivais no Parazão.

O Remo

A FPF aguarda a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, para definir a tabela geral do Campeonato Paraense. Como o Leão será o representante do Norte na competição nacional, é necessário esperar a definição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para poder posicionar o Remo no Parazão, já que a Série A está marcada para iniciar no dia 28 de janeiro e irá coincidir com algumas datas do Campeonato Paraense.

Veja a tabela do Parazão

1ª rodada

24, 25 ou 26 de janeiro – Amazônia x Tuna

24, 25 ou 26 de janeiro – Águia x Santa Rosa

24, 25 ou 26 de janeiro – Paysandu x São Raimundo

24, 25 ou 26 de janeiro – Remo x Bragantino

24, 25 ou 26 de janeiro – Cametá x castanhal

2ª rodada

31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – Castanhal x Santa Rosa

31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – Paysandu x Capitão Poço

31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – Bragantino x Cametá

31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – São Francisco x Remo

31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – Tuna x Águia

31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – São Raimundo x Amazônia

3ª rodada

03, 04, ou 05 de fevereiro – Remo x Águia

03, 04, ou 05 de fevereiro – Capitão Poço x Bragantino

03, 04, ou 05 de fevereiro – Santa Rosa x São Francisco

03, 04, ou 05 de fevereiro – Cametá x Amazônia

03, 04, ou 05 de fevereiro – Tuna x Paysandu

03, 04, ou 05 de fevereiro – São Raimundo x Castanhal

4ª rodada

07, 08 ou 09 de fevereiro – Castanhal x Tuna

07, 08 ou 09 de fevereiro – Amazônia x Capitão Poço

07, 08 ou 09 de fevereiro – Águia x São Raimundo

07, 08 ou 09 de fevereiro – Paysandu x Remo

07, 08 ou 09 de fevereiro – São Francisco x Cametá

07, 08 ou 09 de fevereiro – Santa Rosa x Bragantino

5ª rodada

10, 11 ou 12 de fevereiro – Castanhal x Remo

10, 11 ou 12 de fevereiro – Amazônia x Santa Rosa

10, 11 ou 12 de fevereiro – Bragantino x São Raimundo

10, 11 ou 12 de fevereiro – Capitão Poço x Águia

10, 11 ou 12 de fevereiro – Cametá x Paysandu

10, 11 ou 12 de fevereiro – Tuna x São Francisco

6ª rodada

14 ou 15 de fevereiro – Águia x Cametá

14 ou 15 de fevereiro – Bragantino x Tuna

14 ou 15 de fevereiro – Remo x Amazônia

14 ou 15 de fevereiro – Capitão Poço x Castanhal

14 ou 15 de fevereiro – Santa Rosa x Paysandu

14 ou 15 de fevereiro – São Raimundo x São Francisco