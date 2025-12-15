Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas Campeonato Paraense terá três clássicos estaduais na primeira fase Fábio Will 15.12.25 10h10 Clássico entre Leão x Papão será disputado no meio da primeira fase (Cristino Martins / OLiberal) O Campeonato Paraense de 2026 já possui grupos definidos e os confrontos também. A Federação Paraense de Futebol (FPF), divulgou em seu site oficial, a tabela básica da disputa do Parazão, tendo o clássico entre Remo x Paysandu, marcado para a 4ª rodada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A tabela básica divulgada não possui detalhamento de horários, locais e nem datas, existe apenas as possibilidades dos dias dos jogos. O Parazão está dividido em dois grupos de seis clubes, tendo Remo na chave A e o Paysandu na chave B. Todos os clubes jogam contra as equipes do outro grupo e, no final das seis rodadas, os oito melhores clubes avançam para as quartas de finais e os dois piores são rebaixados para a Segundinha. VEJA MAIS Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’ Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF. FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. Dono do Diogão não assina acordo e Bragantino ‘perde’ R$ 300 mil da CBF para reforma de estádio Clube deve mandar partidas do Parazão no estádio de Augusto Corrêa, cidade vizinha a Bragança. O Remo, único clube da região Norte na Série A do Campeonato Brasileiro, terá pela frente na estreia o Bragantino, em Belém, ainda sem data, mas podendo ser no dia 24, 25 ou 26 de janeiro, possivelmente no Mangueirão. Já o Paysandu, cabeça de chave do grupo B, irá estrear no Parazão em Belém, contra a equipe do São Raimundo, provavelmente na Curuzu, no dia 24, 25 ou 26 de janeiro. Taça do Parazão 2026 (Fábio Will/ Especial para O Liberal) O clássico Rei da Amazônia, o famoso Re-Pa, está marcado para ocorrer na 4ª rodada do Parazão, com mando do Paysandu. A partida deve ocorrer no dia 7,8 ou 9 de fevereiro, no Mangueirão. Mais clássicos Além do clássico Re-Pa, teremos mais dois clássicos na primeira fase do Parazão. Tuna x Paysandu duelam na 3ª rodada, com mando da Tuna, além do confronto santareno entre o São Raimundo x São Francisco, o famoso “Rai-Fran”, que ocorrerá na última rodada, podendo decidir os caminhos dos rivais no Parazão. VEJA MAIS Com calendário apertado, Remo avalia usar time B no Parazão 2026: 'Entra em pauta' O Gerente de Futebol do clube, Daniel Dambrós, destacou a necessidade de ajustes diante da abertura precoce do calendário Com Souza em obras, Tuna pode mandar partidas do Parazão longe de Belém Informação foi confirmada pelo presidente da Lusa, Miltoniel Santos. Durante congresso técnico, Gluck Paul sugere formação de comissão para debater antecipação de cotas Clubes reclama da demora para o repasse dos valores e pedem o adiantamento por conta do calendário de 2026 O Remo A FPF aguarda a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, para definir a tabela geral do Campeonato Paraense. Como o Leão será o representante do Norte na competição nacional, é necessário esperar a definição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para poder posicionar o Remo no Parazão, já que a Série A está marcada para iniciar no dia 28 de janeiro e irá coincidir com algumas datas do Campeonato Paraense. Veja a tabela do Parazão 1ª rodada 24, 25 ou 26 de janeiro – Amazônia x Tuna 24, 25 ou 26 de janeiro – Águia x Santa Rosa 24, 25 ou 26 de janeiro – Paysandu x São Raimundo 24, 25 ou 26 de janeiro – Remo x Bragantino 24, 25 ou 26 de janeiro – Cametá x castanhal 2ª rodada 31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – Castanhal x Santa Rosa 31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – Paysandu x Capitão Poço 31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – Bragantino x Cametá 31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – São Francisco x Remo 31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – Tuna x Águia 31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – São Raimundo x Amazônia 3ª rodada 03, 04, ou 05 de fevereiro – Remo x Águia 03, 04, ou 05 de fevereiro – Capitão Poço x Bragantino 03, 04, ou 05 de fevereiro – Santa Rosa x São Francisco 03, 04, ou 05 de fevereiro – Cametá x Amazônia 03, 04, ou 05 de fevereiro – Tuna x Paysandu 03, 04, ou 05 de fevereiro – São Raimundo x Castanhal 4ª rodada 07, 08 ou 09 de fevereiro – Castanhal x Tuna 07, 08 ou 09 de fevereiro – Amazônia x Capitão Poço 07, 08 ou 09 de fevereiro – Águia x São Raimundo 07, 08 ou 09 de fevereiro – Paysandu x Remo 07, 08 ou 09 de fevereiro – São Francisco x Cametá 07, 08 ou 09 de fevereiro – Santa Rosa x Bragantino 5ª rodada 10, 11 ou 12 de fevereiro – Castanhal x Remo 10, 11 ou 12 de fevereiro – Amazônia x Santa Rosa 10, 11 ou 12 de fevereiro – Bragantino x São Raimundo 10, 11 ou 12 de fevereiro – Capitão Poço x Águia 10, 11 ou 12 de fevereiro – Cametá x Paysandu 10, 11 ou 12 de fevereiro – Tuna x São Francisco 6ª rodada 14 ou 15 de fevereiro – Águia x Cametá 14 ou 15 de fevereiro – Bragantino x Tuna 14 ou 15 de fevereiro – Remo x Amazônia 14 ou 15 de fevereiro – Capitão Poço x Castanhal 14 ou 15 de fevereiro – Santa Rosa x Paysandu 14 ou 15 de fevereiro – São Raimundo x São Francisco Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo paysandu paysandu parazão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . 