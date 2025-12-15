Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas

Campeonato Paraense terá três clássicos estaduais na primeira fase

Fábio Will
fonte

Clássico entre Leão x Papão será disputado no meio da primeira fase (Cristino Martins / OLiberal)

O Campeonato Paraense de 2026 já possui grupos definidos e os confrontos também. A Federação Paraense de Futebol (FPF), divulgou em seu site oficial, a tabela básica da disputa do Parazão, tendo o clássico entre Remo x Paysandu, marcado para a 4ª rodada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A tabela básica divulgada não possui detalhamento de horários, locais e nem datas, existe apenas as possibilidades dos dias dos jogos. O Parazão está dividido em dois grupos de seis clubes, tendo Remo na chave A e o Paysandu na chave B. Todos os clubes jogam contra as equipes do outro grupo e, no final das seis rodadas, os oito melhores clubes avançam para as quartas de finais e os dois piores são rebaixados para a Segundinha.

VEJA MAIS

image Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’
Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF.

image FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano
Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear.

image Dono do Diogão não assina acordo e Bragantino ‘perde’ R$ 300 mil da CBF para reforma de estádio
Clube deve mandar partidas do Parazão no estádio de Augusto Corrêa, cidade vizinha a Bragança. 

 

O Remo, único clube da região Norte na Série A do Campeonato Brasileiro, terá pela frente na estreia o Bragantino, em Belém, ainda sem data, mas podendo ser no dia 24, 25 ou 26 de janeiro, possivelmente no Mangueirão.

 

Já o Paysandu, cabeça de chave do grupo B, irá estrear no Parazão em Belém, contra a equipe do São Raimundo, provavelmente na Curuzu, no dia 24, 25 ou 26 de janeiro.

image Taça do Parazão 2026 (Fábio Will/ Especial para O Liberal)

O clássico Rei da Amazônia, o famoso Re-Pa, está marcado para ocorrer na 4ª rodada do Parazão, com mando do Paysandu. A partida deve ocorrer no dia 7,8 ou 9 de fevereiro, no Mangueirão.

Mais clássicos

Além do clássico Re-Pa, teremos mais dois clássicos na primeira fase do Parazão. Tuna x Paysandu duelam na 3ª rodada, com mando da Tuna, além do confronto santareno entre o São Raimundo x São Francisco, o famoso “Rai-Fran”, que ocorrerá na última rodada, podendo decidir os caminhos dos rivais no Parazão.

VEJA MAIS

image Com calendário apertado, Remo avalia usar time B no Parazão 2026: 'Entra em pauta'
O Gerente de Futebol do clube, Daniel Dambrós, destacou a necessidade de ajustes diante da abertura precoce do calendário

image Com Souza em obras, Tuna pode mandar partidas do Parazão longe de Belém
Informação foi confirmada pelo presidente da Lusa, Miltoniel Santos.

image Durante congresso técnico, Gluck Paul sugere formação de comissão para debater antecipação de cotas
Clubes reclama da demora para o repasse dos valores e pedem o adiantamento por conta do calendário de 2026

O Remo

A FPF aguarda a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, para definir a tabela geral do Campeonato Paraense. Como o Leão será o representante do Norte na competição nacional, é necessário esperar a definição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para poder posicionar o Remo no Parazão, já que a Série A está marcada para iniciar no dia 28 de janeiro e irá coincidir com algumas datas do Campeonato Paraense.

Veja a tabela do Parazão

1ª rodada

24, 25 ou 26 de janeiro – Amazônia x Tuna

24, 25 ou 26 de janeiro – Águia x Santa Rosa

24, 25 ou 26 de janeiro – Paysandu x São Raimundo

24, 25 ou 26 de janeiro – Remo x Bragantino

24, 25 ou 26 de janeiro – Cametá x castanhal

2ª rodada

31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – Castanhal x Santa Rosa

31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – Paysandu x Capitão Poço

31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – Bragantino x Cametá

31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – São Francisco x Remo

31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – Tuna x Águia

31/01 de janeiro, 01 ou 02 de fevereiro – São Raimundo x Amazônia

3ª rodada

03, 04, ou 05 de fevereiro – Remo x Águia

03, 04, ou 05 de fevereiro – Capitão Poço x Bragantino

03, 04, ou 05 de fevereiro – Santa Rosa x São Francisco

03, 04, ou 05 de fevereiro – Cametá x Amazônia

03, 04, ou 05 de fevereiro – Tuna x Paysandu

03, 04, ou 05 de fevereiro – São Raimundo x Castanhal

4ª rodada

07, 08 ou 09 de fevereiro – Castanhal x Tuna

07, 08 ou 09 de fevereiro – Amazônia x Capitão Poço

07, 08 ou 09 de fevereiro – Águia x São Raimundo

07, 08 ou 09 de fevereiro – Paysandu x Remo

07, 08 ou 09 de fevereiro – São Francisco x Cametá

07, 08 ou 09 de fevereiro – Santa Rosa x Bragantino

5ª rodada

10, 11 ou 12 de fevereiro – Castanhal x Remo

10, 11 ou 12 de fevereiro – Amazônia x Santa Rosa

10, 11 ou 12 de fevereiro – Bragantino x São Raimundo

10, 11 ou 12 de fevereiro – Capitão Poço x Águia

10, 11 ou 12 de fevereiro – Cametá x Paysandu

10, 11 ou 12 de fevereiro – Tuna x São Francisco

6ª rodada

14 ou 15 de fevereiro – Águia x Cametá

14 ou 15 de fevereiro – Bragantino x Tuna

14 ou 15 de fevereiro – Remo x Amazônia

14 ou 15 de fevereiro – Capitão Poço x Castanhal

14 ou 15 de fevereiro – Santa Rosa x Paysandu

14 ou 15 de fevereiro – São Raimundo x São Francisco

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

paysandu

paysandu

parazão 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Português

Porto x Estrela Amadora: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/12) pela Liga Portugal

Porto e Estrela Amadora jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

15.12.25 16h45

Campeonato Espanhol

Rayo Vallecano x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/12) por La Liga

Rayo Vallecano e Real Betis jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

15.12.25 16h00

Campeonato Inglês

United x Bournemouth: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/12) pela Premier League

Manchester United e Bournemouth jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

15.12.25 16h00

Série A italiana

Roma x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/12) pelo Campeonato Italiano

Roma e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

15.12.25 15h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Série A 2026

CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo

O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro

16.12.25 0h30

Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas

16.12.25 0h27

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

futebol

Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém'

O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense

16.12.25 0h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda