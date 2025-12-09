Durante congresso técnico, Gluck Paul sugere formação de comissão para debater antecipação de cotas Clubes reclama da demora para o repasse dos valores e pedem o adiantamento por conta do calendário de 2026 Aila Beatriz Inete e Fábio Will 09.12.25 11h34 Encontro debate formato e diretrizes para 2026 (Fábio Will / O Liberal) O congresso técnico do futebol paraense é realizado nesta terça-feira (9), em Icoaraci, distrito de Belém, para definir as diretrizes da temporada de 2026. Na reunião, um dos assuntos debatidos foi a antecipação das cotas de patrocínio aos clubes. Com isso, o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, sugeriu a criação de uma comissão para apresentar a demanda ao patrocinador principal do Campeonato Estadual, que é o Banpará. A principal reclamação dos é o fato de que, no próximo ano, o calendário do futebol brasileiro será antecipado e as cotas são repassadas apenas na final do Parazão. Sendo assim, alguns times entram na competição sem dinheiro para investir. Por conta disso, as equipes pedem que o valor seja adiantado. "Sugiro que se forme uma comissão", disse Gluck Paul durante a reunião. O presidente da FPF ainda destacou que, além desse ponto, há outros detalhes a serem discutidos com o patrocinador. VEJA MAIS Promovido das categorias de base, Guilherme Furtado assume comando técnico do Castanhal O novo treinador vem do sub-20; além disso, garantiu o acesso do Santos à Segundinha do Parazão do ano que vem Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense Santa Rosa aposta na experiência de Samuel Cândido para comandar o futebol em 2026 O treinador foi anunciado nesta quinta-feira, devendo trabalhar também na montagem do elenco "Temos que discutir reajuste [das cotas] e tempo de contrato. Temos que ajustar a assinatura de contrato com o patrocinador no ano anterior. Por mais que seja feito o contrato e não receba tudo de uma vez, podemos fazer um adiantamento e os times podem se antecipar, ganhar tempo para trabalhar. Outro ponto é diminuir custos do Mangueirão para o Campeonato Paraense", completou o presidente. A comissão que trataria do assunto seria formada pela Tuna Luso, Remo, Águia de Marabá, Paysandu e Santa Rosa, que iria liderar as negociações. A temporada do futebol paraense deve começar no dia 17 de janeiro com a Supercopa Grão-Pará, disputada entre Remo e Águia de Marabá, no Mangueirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo parazão fpf paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’ Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF. 09.12.25 16h08 Futebol Dono do Diogão não assina acordo e Bragantino ‘perde’ R$ 300 mil da CBF para reforma de estádio Clube deve mandar partidas do Parazão no estádio de Augusto Corrêa, cidade vizinha a Bragança. 09.12.25 15h43 Futebol Com Souza em obras, Tuna pode mandar partidas do Parazão longe de Belém Informação foi confirmada pelo presidente da Lusa, Miltoniel Santos. 09.12.25 14h23 MMA Sport Club Paulo Victor "Menor CZS" conquista o cinturão após cinco rounds de batalha no Shooto Brasil 134 09.12.25 13h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição 07.12.25 19h08 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano 09.12.25 15h44 Futebol Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026. 09.12.25 12h04