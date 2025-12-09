Durante congresso técnico, Gluck Paul sugere formação de comissão para debater antecipação de cotas

O congresso técnico do futebol paraense é realizado nesta terça-feira (9), em Icoaraci, distrito de Belém, para definir as diretrizes da temporada de 2026. Na reunião, um dos assuntos debatidos foi a antecipação das cotas de patrocínio aos clubes. Com isso, o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, sugeriu a criação de uma comissão para apresentar a demanda ao patrocinador principal do Campeonato Estadual, que é o Banpará.

A principal reclamação dos é o fato de que, no próximo ano, o calendário do futebol brasileiro será antecipado e as cotas são repassadas apenas na final do Parazão. Sendo assim, alguns times entram na competição sem dinheiro para investir. Por conta disso, as equipes pedem que o valor seja adiantado.

"Sugiro que se forme uma comissão", disse Gluck Paul durante a reunião. O presidente da FPF ainda destacou que, além desse ponto, há outros detalhes a serem discutidos com o patrocinador.

"Temos que discutir reajuste [das cotas] e tempo de contrato. Temos que ajustar a assinatura de contrato com o patrocinador no ano anterior. Por mais que seja feito o contrato e não receba tudo de uma vez, podemos fazer um adiantamento e os times podem se antecipar, ganhar tempo para trabalhar. Outro ponto é diminuir custos do Mangueirão para o Campeonato Paraense", completou o presidente.

A comissão que trataria do assunto seria formada pela Tuna Luso, Remo, Águia de Marabá, Paysandu e Santa Rosa, que iria liderar as negociações.

A temporada do futebol paraense deve começar no dia 17 de janeiro com a Supercopa Grão-Pará, disputada entre Remo e Águia de Marabá, no Mangueirão.