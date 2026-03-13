Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira

Dominado pelo Fluminense na noite da última quinta-feira (12), o Remo perdeu a segunda partida no Campeonato Brasileiro e não pontuou. Com isso, o time azulino caiu duas posições e fecha a quinta rodada na zona de rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com apenas três pontos, o Leão Azul deixou a 16ª posição e caiu para a 18ª, ficando à frente apenas do Internacional-RS (19º) e do lanterna Cruzeiro, ambos com dois pontos.

Os três times da zona da degola são os únicos que ainda não venceram no campeonato. O Leão Azul possui três empates e duas derrotas, enquanto o Inter e a Raposa têm duas.

VEJA MAIS

O Botafogo fecha o Z-4, na 17ª posição, também com três pontos. No entanto, o time carioca possui dois jogos a menos e joga neste sábado (14), contra o Flamengo.

Diferente dos últimos dois jogos da equipe no Brasileirão, nos quais o time foi mais competitivo, o Leão Azul foi dominado pelo Tricolor e não resistiu à pressão. Com isso, o Remo chega à sua segunda derrota na competição — a primeira foi na estreia, contra o Vitória-BA, fora de casa.

Na próxima rodada, a equipe azulina vai encarar o Coritiba-PR, que ocupa o sétimo lugar na tabela, no Couto Pereira, em busca da primeira vitória na competição. A partida ocorre no domingo (15), às 18h30.

Confira a classificação do Brasileirão

Classificação fornecida por Sofascore

Este será o segundo jogo de Léo Condé à frente da equipe azulina. Além disso, o confronto será uma oportunidade para o time se redimir com a torcida, já que, ao final do duelo com o Flu, os jogadores foram vaiados pelos torcedores presentes no Mangueirão.

Já o Fluminense, com a vitória sobre o Remo, voltou ao G-4 e está na terceira colocação, com 10 pontos. À frente do clube carioca estão o Palmeiras, em segundo, e o São Paulo, na liderança, com 13 pontos.