Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela O Liberal 13.03.26 9h35 Leão Azul perdeu por 2 a 0 para o Flu (Wagner Santana / O Liberal) Dominado pelo Fluminense na noite da última quinta-feira (12), o Remo perdeu a segunda partida no Campeonato Brasileiro e não pontuou. Com isso, o time azulino caiu duas posições e fecha a quinta rodada na zona de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com apenas três pontos, o Leão Azul deixou a 16ª posição e caiu para a 18ª, ficando à frente apenas do Internacional-RS (19º) e do lanterna Cruzeiro, ambos com dois pontos. Os três times da zona da degola são os únicos que ainda não venceram no campeonato. O Leão Azul possui três empates e duas derrotas, enquanto o Inter e a Raposa têm duas. VEJA MAIS Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores Condé diz que Fluminense foi muito superior e prevê 'muito trabalho' para tornar o Remo competitivo Sem citar posições específicas, ele confirmou que a diretoria já trabalha no mercado para suprir carências do grupo O Botafogo fecha o Z-4, na 17ª posição, também com três pontos. No entanto, o time carioca possui dois jogos a menos e joga neste sábado (14), contra o Flamengo. Diferente dos últimos dois jogos da equipe no Brasileirão, nos quais o time foi mais competitivo, o Leão Azul foi dominado pelo Tricolor e não resistiu à pressão. Com isso, o Remo chega à sua segunda derrota na competição — a primeira foi na estreia, contra o Vitória-BA, fora de casa. Na próxima rodada, a equipe azulina vai encarar o Coritiba-PR, que ocupa o sétimo lugar na tabela, no Couto Pereira, em busca da primeira vitória na competição. A partida ocorre no domingo (15), às 18h30. Confira a classificação do Brasileirão Classificação fornecida por Sofascore Este será o segundo jogo de Léo Condé à frente da equipe azulina. Além disso, o confronto será uma oportunidade para o time se redimir com a torcida, já que, ao final do duelo com o Flu, os jogadores foram vaiados pelos torcedores presentes no Mangueirão. Já o Fluminense, com a vitória sobre o Remo, voltou ao G-4 e está na terceira colocação, com 10 pontos. À frente do clube carioca estão o Palmeiras, em segundo, e o São Paulo, na liderança, com 13 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO 'Falta competir': Marcelo Rangel cobra mais atitude do Remo após derrota Goleiro diz que time foi passivo contra o Fluminense, pede resgate da identidade competitiva e mira reação diante do Coritiba no Couto Pereira, em busca da primeira vitória no Brasileirão 13.03.26 19h49 JEJUM AMARGO Remo é o único dos times que subiram à Série A que ainda não venceu no Brasileirão Leão soma três empates e duas derrotas em cinco rodadas e está na zona de rebaixamento 13.03.26 18h55 FUTEBOL Lembra deles? Remo pega o Coxa que possui jogadores com passagens no Leão, Papão e Águia O remo encara o Coritiba, fora de casa, buscando a primeira vitória na Série A 13.03.26 12h47 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias 14.03.26 11h02