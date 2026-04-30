Carlos Vinicius perde três pênaltis e Grêmio empata com Palestino na Sul-Americana Estadão Conteúdo 30.04.26 0h11 O Grêmio tinha tudo para trazer um grande resultado do Estádio Municipal de La Cisterna, no Chile, nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. Mas o atacante Carlos Vinicius desperdiçou três cobranças de pênaltis seguidas e a equipe brasileira acabou empatando com o Palestino, por 0 a 0. O confronto foi válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o empate fora de casa, o Grêmio chegou aos quatro pontos e permanece na segunda colocação do Grupo F. O Palestino somou seu segundo ponto na competição e ocupa a última posição, que ainda conta com a liderança isolada do Montevideo City Torque. A etapa inicial concentrou os momentos mais atípicos do jogo em uma sequência de três cobranças de pênalti desperdiçadas por Carlos Vinicius. Após Zúñiga derrubar Tetê na área, o atacante gremista parou duas vezes em intervenções de Sebastián Pérez, mas as cobranças foram anuladas porque o goleiro se adiantou. Na terceira tentativa consecutiva, o centroavante escorregou no momento do chute e Pérez fez a defesa segura no centro da meta. O cenário de instabilidade emocional afetou a articulação ofensiva da equipe brasileira, que apresentou dificuldades de conexão entre os setores após os erros nas penalidades. O time chileno aproveitou o momento para avançar as linhas e exigiu uma defesa difícil do goleiro Weverton em finalização de Munder no rebote. O Grêmio ainda tentou responder com Willian, mas a conclusão saiu por cima do travessão. No segundo tempo, o equilíbrio prevaleceu, com o Grêmio mantendo a posse de bola e tentando infiltrações com Gabriel Mec e Braithwaite. Aos 32 minutos, Carlos Vinicius chegou a balançar as redes após cruzamento de Enamorado e assistência de Riquelme, mas o VAR identificou um toque de mão de Riquelme no início da jogada e anulou o tento. Nos minutos finais, a arbitragem revisou um possível novo pênalti para os visitantes, mas assinalou falta fora da área. O Grêmio agora volta as atenções para o Brasileirão, onde enfrentará o Athletico-PR no próximo sábado, na Arena da Baixada. O compromisso em Curitiba acontece às 20h30 e antecede a retomada dos compromissos internacionais pela Copa sul-americana. FICHA TÉCNICA PALESTINO 0 X 0 GRÊMIO PALESTINO - Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco e Dilan Zuniga; Francisco Montes (Salgado), Nicolás Meza e Sebastian Gallegos; Bryan Carrasco (Ronnie Fernández), César Munder (Tapia) e Nelson da Silva (Meza). Técnico: Guillermo Farré. GRÊMIO - Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Caio Paulista (Riquelme); Leonel Pérez (Noriega), Dodi (Arthur) e Gabriel Mec; Tetê (Braithwaite), Carlos Vinicius e Willian (Enamorado). Técnico: Luís Castro. CARTÕES AMARELOS - Sebastián Pérez, Gallego (Palestino); Leonel Pérez, Dodi, Carlos Vinicius (Grêmio). CARTÃO VERMELHO - Meza (Palestino). ÁRBITRO - Guillermo Guerrero (EQU). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Municipal de La Cisterna, em Santiago (Chile). 