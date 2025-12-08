Promovido das categorias de base, Guilherme Furtado assume comando técnico do Castanhal

O Castanhal entrou oficialmente na temporada de 2026 com uma mudança importante no comando técnico. A diretoria confirmou, nesta segunda-feira (8), a promoção de Guilherme Furtado, de 36 anos, que deixa o sub-20 do clube para assumir, pela primeira vez, o time principal do Japiim.

Embora não seja um rosto novo no centro de treinamento, Furtado inicia um ciclo inédito. Ex-jogador com passagem pelo Guarujá e carreira encerrada precocemente aos 24 anos, ele acumulou experiência nas categorias de base e no profissional do José Bonifácio-SP. Em 2025, foi responsável por conduzir o Operário AC-MS na Copa São Paulo de Futebol Júnior antes de desembarcar no Castanhal.

No sub-20 do Japiim, Furtado assinou uma campanha de destaque ao conquistar os dois turnos da Copa Pará na Região Nordeste. O desempenho chamou a atenção da diretoria, que viu no trabalho do treinador um potencial alinhado aos objetivos do elenco principal.

A última experiência do técnico antes da promoção interna foi no comando do Santos-PA, equipe que disputou a terceira divisão do Campeonato Paraense. Sob sua orientação, o time alcançou o vice-campeonato e garantiu o acesso para a Segundinha de 2026.

A nova temporada será desafiadora para o Castanhal, que chega à sua nona participação consecutiva na elite do futebol paraense. Paralelamente, o clube aguarda a confirmação oficial da CBF para integrar o grupo de seis representantes do Pará na Copa do Brasil.