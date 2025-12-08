Promovido das categorias de base, Guilherme Furtado assume comando técnico do Castanhal O novo treinador vem do sub-20; além disso, garantiu o acesso do Santos à Segundinha do Parazão do ano que vem O Liberal 08.12.25 16h24 Guilherme Furtado chega para comandar o time profissional do Japiim da Estrada. (Reprodução / @treinador_guifurtado) O Castanhal entrou oficialmente na temporada de 2026 com uma mudança importante no comando técnico. A diretoria confirmou, nesta segunda-feira (8), a promoção de Guilherme Furtado, de 36 anos, que deixa o sub-20 do clube para assumir, pela primeira vez, o time principal do Japiim. Embora não seja um rosto novo no centro de treinamento, Furtado inicia um ciclo inédito. Ex-jogador com passagem pelo Guarujá e carreira encerrada precocemente aos 24 anos, ele acumulou experiência nas categorias de base e no profissional do José Bonifácio-SP. Em 2025, foi responsável por conduzir o Operário AC-MS na Copa São Paulo de Futebol Júnior antes de desembarcar no Castanhal. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)No sub-20 do Japiim, Furtado assinou uma campanha de destaque ao conquistar os dois turnos da Copa Pará na Região Nordeste. O desempenho chamou a atenção da diretoria, que viu no trabalho do treinador um potencial alinhado aos objetivos do elenco principal. VEJA MAIS Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos Projeto da CBF investe mais de R$ 1,3 milhão na revitalização de estádios e CTs no Pará Estádio do Souza, Diogão e centro de treinamento do Castanhal passam por reformas com apoio da CBF e articulação da FPF De virada, Castanhal vence Capitão Poço e se classifica na Copa Grão-Pará Atacante Paulo Rangel fez um dos gols da vitória do Japiim diante do Capitão Poço A última experiência do técnico antes da promoção interna foi no comando do Santos-PA, equipe que disputou a terceira divisão do Campeonato Paraense. Sob sua orientação, o time alcançou o vice-campeonato e garantiu o acesso para a Segundinha de 2026. A nova temporada será desafiadora para o Castanhal, que chega à sua nona participação consecutiva na elite do futebol paraense. Paralelamente, o clube aguarda a confirmação oficial da CBF para integrar o grupo de seis representantes do Pará na Copa do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol castanhal japiim da estrada jornal amazônia futebol paraense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Português Vitória x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/12) pela Liga Portugal Vitória SC e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 08.12.25 16h30 Futebol Promovido das categorias de base, Guilherme Furtado assume comando técnico do Castanhal O novo treinador vem do sub-20; além disso, garantiu o acesso do Santos à Segundinha do Parazão do ano que vem 08.12.25 16h24 Série A argentina Gimnasia x Estudiantes: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/12) pelo Campeonato Argentino Gimnasia y Esgrima e Estudiantes jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.12.25 16h00 Campeonato Inglês Wolves x Manchester United: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pela Premier League Wolverhampton e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40