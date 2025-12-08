Vitória x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/12) pela Liga Portugal

Vitória x Gil Vicente disputam hoje, segunda-feira (08/12), a 13° rodada da Liga Portugal. O jogo tem início às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Vitória SC x Gil Vicente ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela XSports, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vitória SC soma na Liga Portugal 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 14 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Gil Vicente acumula 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 16 gols marcados e 6 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Vitória SC x Gil Vicente: prováveis escalações

Vitória: Sem informações.

Gil Vicente: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Vitória de Guimarães x Gil Vicente

Campeonato Português

Local: Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, Portugal

Data/Horário: 08 de dezembro de 2025, 17h30