Torino x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/12) pelo Campeonato Italiano Torino e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 08.12.25 15h45 O Milan soma 14 pontos a mais que o Torino no Campeonato Italiano (X/ @acmilan) Torino x Milan disputam hoje, segunda-feira (08/12), a 14° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Turim, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Torino x Milan ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Milan acumula no Campeonato Italiano 28 pontos, 8 vitórias, 4 emaptes, 1 derrota, 19 gols marcados e 9 gols sofridos. O time está invicto há 12 rodadas da competição. Já o Torino acumula na Série A italiana 14 pontos, 3 empates, 5 derrotas, 5 derrotas, 12 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas. Torino x Milan: prováveis escalações Torino: Franco Israel, Adrien Tamèze, Guillermo Maripán, Saúl Coco, Marcus Pedersen, Cesare Casadei, Niels Nkounkou, Kristjan Asllani, Gvidas Gineitis, Nikola Vlasic, Che Adams. Milan: Mike Maignan, Fikayo Tomori, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic, Adrien Rabiot, Pervis Estupiñán, Ardon Jashari, Samuele Ricci, Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek, Rafael Leão. FICHA TÉCNICA Torino x Milan Campeonato Italiano Local: Estádio Olímpico de Turim, na Itália Data/Horário: 08 de dezembro de 2025, 16h45