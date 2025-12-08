Torino x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/12) pelo Campeonato Italiano

Torino x Milan disputam hoje, segunda-feira (08/12), a 14° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Turim, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Torino x Milan ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Milan acumula no Campeonato Italiano 28 pontos, 8 vitórias, 4 emaptes, 1 derrota, 19 gols marcados e 9 gols sofridos. O time está invicto há 12 rodadas da competição.

Já o Torino acumula na Série A italiana 14 pontos, 3 empates, 5 derrotas, 5 derrotas, 12 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas.

Torino x Milan: prováveis escalações

Torino: Franco Israel, Adrien Tamèze, Guillermo Maripán, Saúl Coco, Marcus Pedersen, Cesare Casadei, Niels Nkounkou, Kristjan Asllani, Gvidas Gineitis, Nikola Vlasic, Che Adams.

Milan: Mike Maignan, Fikayo Tomori, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic, Adrien Rabiot, Pervis Estupiñán, Ardon Jashari, Samuele Ricci, Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek, Rafael Leão.

FICHA TÉCNICA

Torino x Milan

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Turim, na Itália

Data/Horário: 08 de dezembro de 2025, 16h45