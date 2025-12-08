Wolves x Manchester United: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pela Premier League

Wolverhampton x Manchester United disputam hoje, segunda-feira (08/12), a 15° rodada da Premier League. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Wolves x Manchester United ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Wolverhampton é o lanterna da Premier League, ainda não obteve vitórias e acumula um total de 2 pontos, 2 empates, 12 derrotas, 7 gols marcados e 29 gols sofridos.

O United soma 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 22 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Wolverhampton x Manchester United: prováveis escalações

Wolverhampton: Johnstone; Mosquera, Agbadou e Toti; Tchatchoua, André, Chirewa e Wolfe; Jhon Arias, Bellegarde e Larsen.

United: Lammens; Mazraoui, Yoro e Shaw; Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Dalot (Dorgu); Mbeumo, Zirkzee e Matheus Cunha.

FICHA TÉCNICA

Wolverhampton x Manchester United

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra

Data/Horário: 08 de dezembro de 2025, 17h