Gimnasia x Estudiantes: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/12) pelo Campeonato Argentino

Gimnasia y Esgrima x Estudiantes disputam hoje, segunda-feira (08/12), as semifinais do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Gimnasia x Estudiantes ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, Estudiantes ficou em 8° lugar do Grupo A com 5 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 18 gols marcados e 19 gols sofridos. Na Clausura, o time também ficou em 8° lugar no Grupo A e somou 6 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 17 gols marcados e 18 gols sofridos. Já nas oitavas e quartas de final, a equipe superou o Rosario Central por 1 a 0 e o Central Córdoba por 1 a 0.

Já Gimnasia foi o 11° colocado do Grupo B da Apertura e acumulou 4 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 9 gols marcados e 18 gols sofridos. Na segunda fase, a equipe ficou em 7° lugar no Grupo B e somou 7 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, 14 gols marcados e 16 gols sofridos. Em seguida, nas oitavas e quartas de final, o time elimiou o Unión por 2 a 1 e o Barracas Central por 2 a 0.

Gimnasia x Estudiantes: prováveis escalações

Gimnasia: Sem informações.

Estudiantes: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Gimnasia y Esgrima La Plata x Estudiantes

Campeonato Argentino

Local: Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata, Argentina

Data/Horário: 08 de dezembro de 2025, 17h