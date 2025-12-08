Gimnasia x Estudiantes: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/12) pelo Campeonato Argentino Gimnasia y Esgrima e Estudiantes jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 08.12.25 16h00 Nas quartas de final, Estudiantes venceu o Central Córdoba por 1 a 0, enquanto o Gimnasia eliminou o Barracas por 2 a 0 (X/ @Libertadores) Gimnasia y Esgrima x Estudiantes disputam hoje, segunda-feira (08/12), as semifinais do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Gimnasia x Estudiantes ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, Estudiantes ficou em 8° lugar do Grupo A com 5 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 18 gols marcados e 19 gols sofridos. Na Clausura, o time também ficou em 8° lugar no Grupo A e somou 6 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 17 gols marcados e 18 gols sofridos. Já nas oitavas e quartas de final, a equipe superou o Rosario Central por 1 a 0 e o Central Córdoba por 1 a 0. Já Gimnasia foi o 11° colocado do Grupo B da Apertura e acumulou 4 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 9 gols marcados e 18 gols sofridos. Na segunda fase, a equipe ficou em 7° lugar no Grupo B e somou 7 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, 14 gols marcados e 16 gols sofridos. Em seguida, nas oitavas e quartas de final, o time elimiou o Unión por 2 a 1 e o Barracas Central por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Osasuna x Levante: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/12) por La Liga Osasuna e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Wolves x Manchester United: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pela Premier League Wolverhampton e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Gimnasia x Estudiantes: prováveis escalações Gimnasia: Sem informações. Estudiantes: Sem informações. FICHA TÉCNICA Gimnasia y Esgrima La Plata x Estudiantes Campeonato Argentino Local: Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata, Argentina Data/Horário: 08 de dezembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Estudiantes Gimnasia campeonato argentino jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Português Vitória x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/12) pela Liga Portugal Vitória SC e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 08.12.25 16h30 Futebol Promovido das categorias de base, Guilherme Furtado assume comando técnico do Castanhal O novo treinador vem do sub-20; além disso, garantiu o acesso do Santos à Segundinha do Parazão do ano que vem 08.12.25 16h24 Série A argentina Gimnasia x Estudiantes: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/12) pelo Campeonato Argentino Gimnasia y Esgrima e Estudiantes jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.12.25 16h00 Campeonato Inglês Wolves x Manchester United: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pela Premier League Wolverhampton e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40