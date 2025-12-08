Osasuna x Levante: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/12) por La Liga

Osasuna x Levante disputam hoje, segunda-feira (08/12), a 15° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Osasuna x Levante ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Levante é o lanterna de La Liga e soma 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, 16 gols marcados e 26 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 derrotas.

Já Osasuna acumula na competição 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 12 gols marcados e 18 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 6 rodadas.

Osasuna x Levante: prováveis escalações

Osasuna: Herrera; Bretones, Catena, Boyomo, Moncayola; Torró, Gómez; García, Oroz, Muñoz; Budimir.

Levante: Ryan; Sánchez, Cabello, Elguezabal, Toljan; Olasagasti, Vencedor, Arriaga, Álvarez; Eyong, Romero.

FICHA TÉCNICA

Osasuna x Levante

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, Espanha

Data/Horário: 08 de dezembro de 2025, 17h