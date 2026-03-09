Lazio x Sassuolo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/03) pelo Campeonato Italiano

Lazio x Sassuolo disputam hoje, segunda-feira (09/03), a 28° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lazio x Sassuolo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Sassuolo está em 9° lugar no Campeonato Italiano e acumula um total de 11 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 34 gols marcados e 36 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Lazio é o 11° colocado da Série A italiana com 8 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 26 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Lazio x Sassuolo: prováveis escalações

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Nzola, Lauriente. Técnico: Fabio Grosso.

FICHA TÉCNICA

Lazio x Sassuolo

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Data/Horário: 09 de março de 2026, 16h45