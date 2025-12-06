Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos O Liberal 06.12.25 22h46 Apesar de não conseguir fechar novo contrato, Clube do Remo agradeceu Pedro Rocha pela temporada vitoriosa. (Thiago Gomes / O Liberal) O artilheiro da Série B - o atacante Pedro Rocha - dá adeus ao Clube do Remo. O jogador Pedro Rocha que fez uma ótima temporada no time com 19 gols em 44 jogos não renovará contrato com o clube azulino. Após uma negociação que não logrou êxito, o Leão Azul publicou nas redes sociais uma postagem de agradecimento a Pedro Rocha. "O Clube do Remo agradece ao atacante que encerra seu ciclo após uma temporada como artilheiro vestindo azul marinho. Foram 44 jogos, 19 gols e 9 assistências, exemplo de entrega, profissionalismo e respeito ao Clube do Remo. Obrigado Pedro Rocha! 🦁", escreveu o clube. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O técnico Guto Ferreira também não continuará no Clube do Remo para a Série A na temporada 2026. Os dois não chegaram a um acordo e o clube deverá procurar um novo técnico para comandar o time no novo desafio que será disputar a primeira divisão do futebol brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes clube do remo pedro rocha renovação de contrato COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Futebol Remo anuncia saída do CEO André Alves Dirigente deixa o clube após um ano e pode atuar futuramente como consultor 06.12.25 16h41 LEOAS! Remo encara o Bragantino para continuar sonhando na Copa São Paulo de Futebol Feminino Júnior Para o Leão, o confronto representa a possibilidade de reorganizar a campanha e chegar à próxima rodada sonhando com a classificação 05.12.25 18h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (07/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Campeonato Espanhol, Campeonato Argentino e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 07.12.25 7h00 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48