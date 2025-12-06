Capa Jornal Amazônia
Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo

Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos

O Liberal
fonte

Apesar de não conseguir fechar novo contrato, Clube do Remo agradeceu Pedro Rocha pela temporada vitoriosa. (Thiago Gomes / O Liberal)

O artilheiro da Série B - o atacante Pedro Rocha - dá adeus ao Clube do Remo. O jogador Pedro Rocha que fez uma ótima temporada no time com 19 gols em 44 jogos não renovará contrato com o clube azulino. Após uma negociação que não logrou êxito, o Leão Azul publicou nas redes sociais uma postagem de agradecimento a Pedro Rocha.

"O Clube do Remo agradece ao atacante que encerra seu ciclo após uma temporada como artilheiro vestindo azul marinho. Foram 44 jogos, 19 gols e 9 assistências, exemplo de entrega, profissionalismo e respeito ao Clube do Remo. Obrigado Pedro Rocha! 🦁", escreveu o clube. 

O técnico Guto Ferreira também não continuará no Clube do Remo para a Série A na temporada 2026. Os dois não chegaram a um acordo e o clube deverá procurar um novo técnico para comandar o time no novo desafio que será disputar a primeira divisão do futebol brasileiro.

Palavras-chave

esportes

clube do remo

pedro rocha

renovação de contrato
Remo
.
