Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo

Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz

O Liberal
fonte

Clube lançou a peça comemorativa que já se tornou tradição (Divulgação / Remo)

Com o título do Campeonato Paraense e o acesso histórico à Série A na retrospectiva, os torcedores azulinos têm motivo de sobra para celebrar as festas de final de ano. Assim, o Remo lançou uma camisa especial de Réveillon toda branca. A peça foi idealizada em parceria com a fornecedora de materiais esportivos do clube, Volt.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A camisa é toda branca, com detalhes na gola e nas mangas em azul-marinho. Além disso, o escudo do Remo possui um material fotocrômico, que possibilita a mudança de cor de acordo com a luz, o que produz um efeito especial a peça.

A camisa foi produzida nas versões feminina e masculina e custa R$ 229,99. O uniforme pode ser encontrado nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém ou no e-commerce.

VEJA MAIS 

image Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história'
Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense

image Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números
Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025

image Remo anuncia saída do CEO André Alves
Dirigente deixa o clube após um ano e pode atuar futuramente como consultor

O lançamento das peças de final de ano se tornou uma tradição dos times como forma de integrar a paixão pelo futebol nos ambientes de celebração familiar.

O Remo e a Volt possuem parceria desde 2021. Recentemente, o clube e a empresa renovaram o contrato para a próxima temporada. Só em 2025 foram vendidas 100 mil peças, o que motivou a renovação para o próximo ano.

Ainda eufórico com o ano de 2025, o Leão Azul já pensa em 2026. A próxima temporada será cheia de desafios para a equipe azulina, que começa com a disputa da Supercopa Grão-Pará contra o Águia de Marabá. O time ainda terá o estadual, Campeonato Brasileiro Série A, Copa do Brasil e Copa Verde.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

remo

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais

Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina

08.12.25 15h49

Futebol

Remo anuncia renovação de contrato com o goleiro Ygor Vinhas

Vinhas ganhou a confiança da comissão técnica ao fazer boas exibições quando foi acionado nas duas partidas da Série B em que esteve em campo

08.12.25 15h27

FUTEBOL

Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026

Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC

08.12.25 12h54

lançamento

Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo

Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz

08.12.25 11h40

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DESPEDIDA

Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026

Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada

07.12.25 17h42

FUTEBOL

Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo

Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos

06.12.25 22h46

FUTEBOL

Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026

Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC

08.12.25 12h54

lançamento

Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo

Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz

08.12.25 11h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda