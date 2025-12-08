Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo

Com o título do Campeonato Paraense e o acesso histórico à Série A na retrospectiva, os torcedores azulinos têm motivo de sobra para celebrar as festas de final de ano. Assim, o Remo lançou uma camisa especial de Réveillon toda branca. A peça foi idealizada em parceria com a fornecedora de materiais esportivos do clube, Volt.

A camisa é toda branca, com detalhes na gola e nas mangas em azul-marinho. Além disso, o escudo do Remo possui um material fotocrômico, que possibilita a mudança de cor de acordo com a luz, o que produz um efeito especial a peça.

A camisa foi produzida nas versões feminina e masculina e custa R$ 229,99. O uniforme pode ser encontrado nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém ou no e-commerce.

O lançamento das peças de final de ano se tornou uma tradição dos times como forma de integrar a paixão pelo futebol nos ambientes de celebração familiar.

O Remo e a Volt possuem parceria desde 2021. Recentemente, o clube e a empresa renovaram o contrato para a próxima temporada. Só em 2025 foram vendidas 100 mil peças, o que motivou a renovação para o próximo ano.

Ainda eufórico com o ano de 2025, o Leão Azul já pensa em 2026. A próxima temporada será cheia de desafios para a equipe azulina, que começa com a disputa da Supercopa Grão-Pará contra o Águia de Marabá. O time ainda terá o estadual, Campeonato Brasileiro Série A, Copa do Brasil e Copa Verde.