Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz O Liberal 08.12.25 11h40 Clube lançou a peça comemorativa que já se tornou tradição (Divulgação / Remo) Com o título do Campeonato Paraense e o acesso histórico à Série A na retrospectiva, os torcedores azulinos têm motivo de sobra para celebrar as festas de final de ano. Assim, o Remo lançou uma camisa especial de Réveillon toda branca. A peça foi idealizada em parceria com a fornecedora de materiais esportivos do clube, Volt. A camisa é toda branca, com detalhes na gola e nas mangas em azul-marinho. Além disso, o escudo do Remo possui um material fotocrômico, que possibilita a mudança de cor de acordo com a luz, o que produz um efeito especial a peça. A camisa foi produzida nas versões feminina e masculina e custa R$ 229,99. O uniforme pode ser encontrado nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém ou no e-commerce. Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história' Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 Remo anuncia saída do CEO André Alves Dirigente deixa o clube após um ano e pode atuar futuramente como consultor O lançamento das peças de final de ano se tornou uma tradição dos times como forma de integrar a paixão pelo futebol nos ambientes de celebração familiar. O Remo e a Volt possuem parceria desde 2021. Recentemente, o clube e a empresa renovaram o contrato para a próxima temporada. Só em 2025 foram vendidas 100 mil peças, o que motivou a renovação para o próximo ano. Ainda eufórico com o ano de 2025, o Leão Azul já pensa em 2026. A próxima temporada será cheia de desafios para a equipe azulina, que começa com a disputa da Supercopa Grão-Pará contra o Águia de Marabá. O time ainda terá o estadual, Campeonato Brasileiro Série A, Copa do Brasil e Copa Verde.