Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026

Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição

O Liberal

O encerramento do Campeonato Brasileiro da Série A, neste domingo (07), definiu de forma oficial o cenário da elite do futebol nacional para a temporada de 2026. Com o rebaixamento de Ceará e Fortaleza na última rodada, que se juntaram a Juventude e Sport, já rebaixados antecipadamente, o Remo passa a conhecer todos os seus adversários na próxima edição da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Permaneceram na Série A e estarão no caminho do Leão Azul em 2026 os seguintes clubes: Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Corinthians, Santos, Vasco, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Bahia, Vitória e Bragantino. O grupo reúne campeões nacionais, vencedores de Libertadores e equipes que figuram com frequência em competições continentais.

VEJA MAIS

image Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026
Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada

image Imprensa nacional aponta acerto entre Remo e Alef Manga para a Série A
Atacante, afastado do Avaí na temporada passada, é dado como reforço certo por portais como ESPN e Terra, enquanto possível contratação gera críticas e desconfiança entre torcedores

Além deles, a elite contará com os clubes que conquistaram o acesso vindo da Série B, completando o total de 20 equipes. Entre os promovidos, está o próprio Remo, que retorna à Série A, além de Mirassol, Goiás e [clube promovido], consolidando o quadro definitivo da competição.

A definição dos participantes permite que o Remo avance no planejamento da temporada, já com a dimensão do nível técnico e da exigência que encontrará ao longo do campeonato. A Série A de 2026 promete ser uma das mais competitivas dos últimos anos, com clubes tradicionais, projetos consolidados e estádios de grande porte espalhados pelo país.

De volta à elite, o Leão Azul terá pela frente um calendário desafiador e confrontos de alto nível, com o objetivo de se firmar novamente entre os principais clubes do futebol brasileiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

série b 2025

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

LEÃO

Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026

Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição

07.12.25 19h08

DESPEDIDA

Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026

Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada

07.12.25 17h42

RUMORES

Imprensa nacional aponta acerto entre Remo e Alef Manga para a Série A

Atacante, afastado do Avaí na temporada passada, é dado como reforço certo por portais como ESPN e Terra, enquanto possível contratação gera críticas e desconfiança entre torcedores

07.12.25 15h41

LEÃO

Lateral Marcelinho renova contrato com o Remo

Na reta final da Série B, o jogador encerrou a temporada em alta, recuperou a confiança e o respaldo da torcida

07.12.25 14h54

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

DESPEDIDA

Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026

Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada

07.12.25 17h42

FUTEBOL

Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo

Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos

06.12.25 22h46

Flamengo em Belém

Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses

Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta

07.01.24 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda