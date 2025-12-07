Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição O Liberal 07.12.25 19h08 O encerramento do Campeonato Brasileiro da Série A, neste domingo (07), definiu de forma oficial o cenário da elite do futebol nacional para a temporada de 2026. Com o rebaixamento de Ceará e Fortaleza na última rodada, que se juntaram a Juventude e Sport, já rebaixados antecipadamente, o Remo passa a conhecer todos os seus adversários na próxima edição da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Permaneceram na Série A e estarão no caminho do Leão Azul em 2026 os seguintes clubes: Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Corinthians, Santos, Vasco, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Bahia, Vitória e Bragantino. O grupo reúne campeões nacionais, vencedores de Libertadores e equipes que figuram com frequência em competições continentais. VEJA MAIS Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada Imprensa nacional aponta acerto entre Remo e Alef Manga para a Série A Atacante, afastado do Avaí na temporada passada, é dado como reforço certo por portais como ESPN e Terra, enquanto possível contratação gera críticas e desconfiança entre torcedores Além deles, a elite contará com os clubes que conquistaram o acesso vindo da Série B, completando o total de 20 equipes. Entre os promovidos, está o próprio Remo, que retorna à Série A, além de Mirassol, Goiás e [clube promovido], consolidando o quadro definitivo da competição. A definição dos participantes permite que o Remo avance no planejamento da temporada, já com a dimensão do nível técnico e da exigência que encontrará ao longo do campeonato. A Série A de 2026 promete ser uma das mais competitivas dos últimos anos, com clubes tradicionais, projetos consolidados e estádios de grande porte espalhados pelo país. De volta à elite, o Leão Azul terá pela frente um calendário desafiador e confrontos de alto nível, com o objetivo de se firmar novamente entre os principais clubes do futebol brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição 07.12.25 19h08 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 RUMORES Imprensa nacional aponta acerto entre Remo e Alef Manga para a Série A Atacante, afastado do Avaí na temporada passada, é dado como reforço certo por portais como ESPN e Terra, enquanto possível contratação gera críticas e desconfiança entre torcedores 07.12.25 15h41 LEÃO Lateral Marcelinho renova contrato com o Remo Na reta final da Série B, o jogador encerrou a temporada em alta, recuperou a confiança e o respaldo da torcida 07.12.25 14h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00