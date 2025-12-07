Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026

O encerramento do Campeonato Brasileiro da Série A, neste domingo (07), definiu de forma oficial o cenário da elite do futebol nacional para a temporada de 2026. Com o rebaixamento de Ceará e Fortaleza na última rodada, que se juntaram a Juventude e Sport, já rebaixados antecipadamente, o Remo passa a conhecer todos os seus adversários na próxima edição da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Permaneceram na Série A e estarão no caminho do Leão Azul em 2026 os seguintes clubes: Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Corinthians, Santos, Vasco, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Bahia, Vitória e Bragantino. O grupo reúne campeões nacionais, vencedores de Libertadores e equipes que figuram com frequência em competições continentais.

VEJA MAIS

Além deles, a elite contará com os clubes que conquistaram o acesso vindo da Série B, completando o total de 20 equipes. Entre os promovidos, está o próprio Remo, que retorna à Série A, além de Mirassol, Goiás e [clube promovido], consolidando o quadro definitivo da competição.

A definição dos participantes permite que o Remo avance no planejamento da temporada, já com a dimensão do nível técnico e da exigência que encontrará ao longo do campeonato. A Série A de 2026 promete ser uma das mais competitivas dos últimos anos, com clubes tradicionais, projetos consolidados e estádios de grande porte espalhados pelo país.

De volta à elite, o Leão Azul terá pela frente um calendário desafiador e confrontos de alto nível, com o objetivo de se firmar novamente entre os principais clubes do futebol brasileiro.