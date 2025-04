De virada, Castanhal vence Capitão Poço e se classifica na Copa Grão-Pará

Na abertura da Copa Grão-Pará 2025, o Castanhal se garantiu na segunda fase da competição ao vencer o Capitão Poço pelo placar de 3 a 1, na manhã desta quarta-feira (2), no centro de Treinamento do Japiim, na Cidade Modelo. O clube aurinegro segue vivo na competição que garante taça, além de uma vaga na Copa do Brasil de 2026. Já o capitão Poço se despede da temporada profissional em 2025.

As duas equipes eliminadas da disputa do Parazão, iniciaram a busca pela taça da Copa Grão-Pará, competição recém-criada pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Em campo, o Capitão Poço iniciou melhor e abriu o marcador com Rodrigo.

Na volta do intervalo o Japiim se espertou e em menos de 15 minutos acabou com a partida. O Castanhal conseguiu a igualdade no marcador no início do segundo tempo com Ronald, que marcou um gol olímpico, aos 5 minutos. Aos 10 foi a vez de Gabriel Vidal virar a partida para o Japiim e aos 14 minutos o artilheiro Paulo Rangel decretou o triunfo do Castanhal por 3 a 1 e classificação assegurada.

Na segunda fase da Copa Grão-Pará o Castanhal enfrenta o perdedor do confronto de hoje, entre Remo x Tuna Luso Brasileira. Na outra chave da competição jogam nesta quinta-feira (3), Bragantino x Santa Rosa. Quem vencer avança na Copa Grão-Pará e pega o Águia de Marabá, que foi eliminado pelo Paysandu na semifinal do Parazão.