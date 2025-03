Veja quais são os primeiros confrontos da Copa Grão Pará

Com o encerramento das quartas de final do Campeonato Paraense 2025 neste domingo (30), os primeiros confrontos da 2ª edição da Copa Grão Pará estão definidos. A competição reúne clubes eliminados das quartas e da semifinal do Parazão e oferece uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

A primeira fase terá Castanhal e Capitão Poço duelando na próxima quarta-feira (2), às 10h, no Ninho do Japiim. Bragantino e Santa Rosa, eliminado pelo Remo ontem, se enfrentam na quinta-feira (3), às 15h, no Estádio Diogão, em Bragança. As partidas são eliminatórias, quem vencer avança para uma espécie de semifinal do torneio.

Os dois times que passarem da primeira fase enfrentarão os perdedores das semifinais do Parazão 2025, que serão disputadas entre Remo e Tuna Luso, e Paysandu e Águia de Marabá, também nos próximos dias 2 e 3. Dessa etapa saem os finalistas da Copa Grão Pará.

O campeão do torneio garante uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil 2026, um atalho importante para os clubes que buscam maior projeção nacional e premiações financeiras expressivas.

O que é a Copa Grão Pará

A Copa Grão-Pará é uma torneio de futebol profissional disputado paralelamente à fase final do Campeonato Paraense, que foi disputado pela primeira vez em 2024, entre os clubes desclassificados das quartas de final e das semifinais do Campeonato Paraense. A competição é composta por jogos únicos entre os clubes