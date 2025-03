Com Remo e Paysandu garantidos, confira os confrontos da semifinal do Parazão

O Campeonato Paraense de 2025 já tem os semifinalistas definidos. Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso e Remo vão disputar as duas vagas para a grande decisão. Após ficar mais de duas semanas paralisado, o Parazão terá pouco tempo de intervalo entre as partidas. Com isso, os duelos da semifinal serão realizados já na próxima semana.

Os primeiros classificados, Paysandu e Águia de Marabá, jogam na próxima terça-feira (1°), no estádio Mangueirão, às 20h. Já Tuna e Remo se enfrentam na quarta-feira (2), também no Mangueirão, às 20h, conforme a Federação Paraense de Futebol (FPF).

O Papão venceu o Capitão Poço na sexta-feira (28), no Mangueirão, por 2 a 0. Já o Azulão, no sábado (29), sofreu para superar o Bragantino e conquistou a vaga nos pênaltis após o tempo normal terminar com um empate por 0 a 0.

Neste domingo (30), a Tuna Luso fez um jogo bem movimentado com o Castanhal, no Ninho do Japiim, e também avançou no Parazão nos pênaltis (5 a 4), após a partida terminar empatada por 3 a 3. Por último, o Remo bateu o Santa Rosa por 2 a 0, com gols de Pedro Rocha e Dodô, e se garantiu na semi.

Vale destacar que, assim como nas quartas de final, nesta edição, a semifinal será decidida em jogo único. Caso o duelo termine empatado, a decisão irá para os pênaltis. Apenas a final do Parazão terá partidas de ida e volta.

O atual campeão do Campeonato Paraense é o Paysandu. O Bicola superou o Remo na decisão de 2024 e conquistou a 50ª taça do estadual da sua história. Este ano, o Papão pode fazer história novamente com mais um título da competição para sua coleção.