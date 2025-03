Remo bate Santa Rosa e vai pegar a Tuna na semifinal do Parazão

O Remo fez valer seu favoritismo e venceu o Santa Rosa por 2 a 0 neste domingo (30), no Mangueirão. Agora, o Leão vai enfrentar a Tuna Luso - que eliminou o Castanhal - na semifinal do Parazão 2025, na próxima quarta-feira (2). Daniel Paulista, que fez sua estreia no comando do Leão, montou um time ofensivo e que controlou o ritmo do jogo durante os 90 minutos. Pedro Rocha e Dodô, com um gol em cada tempo, foram os autores dos gols.

O Remo abriu o placar logo aos 9 minutos, após levar um susto durante contra ataque do Santa Rosa. A jogada começou com um lançamento preciso de Alvariño para Janderson, que recebeu pela direita e cruzou na medida para Pedro Rocha cabecear firme para o fundo da rede, marcando seu 4º gol com a camisa remista na temporada.

O Remo seguiu comandando o jogo, mas sem levar muito perigo. Ytalo teve uma boa chance aos 23, mas não conseguiu finalizar com precisão. O Santa Rosa, espelhado taticamente no 4-3-3 do adversário, explorou principalmente o lado esquerdo e chegou com perigo ao menos duas vezes. Em uma delas, Adauto fez um lançamento açucarado para PH, que avançou, driblou Jaderson e bateu cruzado, assustando o goleiro remista.

Nos acréscimos, o Remo chegou a ampliar com Janderson, aproveitando passe de Jaderson dentro da área, mas o gol foi anulado por impedimento.

2º TEMPO

Legenda (Thiago Gomes/O Liberal)

Na segunda etapa a equipe do Santa Rosa tentou algumas substituições e variações táticas, mas não conseguiu diminuir o domínio remista e o que se viu foi uma repetioção do 1º tempo. Aos 17 minutos, Dodô fez excelente jogada, a bola chegou até Janderson, que cruzou rasteiro para o meio da área. A bola acabou sobrando para Dodô, que chutou no canto direito, marcando o segundo do Remo.

O Macaco-prego tentou reagir com Dayverson obrigando Marcelo Rangel a fazer boa defesa aos 24 minutos. Nos minutos finais, Pedro Rocha quase marcou em jogada individual, mas parou em Fernando Caixeta. Final de jogo, o Remo agora se prepara para enfrentar a Tuna Luso na próxima quarta-feira (2). Na outra semifinal, o Paysandu enfrenta a Águia de Marabá, que eliminou o Bragantino nos pênaltis. Capitão Poço, Santa Rosa, Castanhal e Bragantino, eliminados nestas quartas de final, agora disputarão a Copa Grão Pará, que vale uma vaga na Copa do Brasil 2026.

FICHA TÉCNICA

Remo 0x0 Santa Rosa – 4ª de final do Parazão 2025

Data: 30/03/2025

Hora: 17h

Local: Estádio Mangueirão

Árbitro: Fernando Antônio M. S.N. Filho

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e José Maria Pereira Barbosa Júnior

Quarto árbitro: Thiago Kawê Da Silva Ferreira (FPF)

VAR: Gustavo Ramos Melo (FPF)



Gols: Pedro Rocha; Dodô

Cartão amarelo: Otávio (Santa Rosa); Yuri (Santa Rosa); Reynaldo (Remo); Diego Macedo (Santa Rosa); Ameixa;

Remo: Marcelo Rangel; Ivan Alvariño (Kadu), Reynaldo, Klaus, Sávio (Alan Rodriguez), Caio Vinícius (Dener); Jaderson, Dodô (Guty) e Pedro Rocha; Janderson e Ytalo (Felipe Vizeu); Técnico: Daniel Paulista

Santa Rosa: Fernando Caixeta; Otávio (André Farias), Diego Macedo, Davi; Yure (Pedro Sena), Ameixa, João Vitor; Ryan, Adauto (Daymerson); PH; Flavinho;Técnico: Thiago Eduardo