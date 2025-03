Nos pênaltis, Águia de Marabá derrota o Bragantino e enfrenta o Paysandu na semifinal do Parazão

Bragantino e Águia de Marabá fizeram o segundo jogo das quartas de final do Campeonato Paraense. Os dois rivais se enfrentaram na tarde deste sábado (29), no estádio José Diogo, em Bragança. Mesmo com a disposição de sair do zero, os dois times acabaram enfrentando dificuldades no tempo normal e encerram a partida empatados, forçando a decisão nas penalidades máximas. Já nos tiros livres, o Azulão Marabaense levou a melhor e venceu por 5 a 3, com direito a defesa de Axel Lopes. Na próxima fase, o time encara o Paysandu.

A torcida do Tubarão não compareceu em peso, como de costume, mas a partir do apito inicial incentivou o time, que insistiu nas jogadas rápidas pelo lado do campo e os cruzamentos na grande área. A defesa do Água, contudo, mostrou-se bem posicionada e conseguiu neutralizar a maior parte das investidas, contando ainda com o bom desempenho de Axel Lopes, que, mais na frente, iria reafirmar sua condição de maior pegador de penalidades do futebol paraense.

Do outro lado, o Azulão chegou a marcar nos acréscimos da primeira etapa, mas a arbitragem marcou falta de ataque em cima do experiente goleiro Vinicius. Pouco tempo depois, aos 27 do segundo tempo, o Bragantino também deixou sua marca com o atacante João Victor, mas novamente a arbitragem anulou o lance, alegando impedimento na conclusão da jogada.

Decisão nos pênaltis

Sem gols no decorrer do tempo normal, a disputa da vaga para a próxima fase avançou para a cobrança de pênaltis. O primeiro a bater foi GTA, do Águia, que abriu o placar na série. Debu foi em seguida, pelo Bragantino, e empatou a partida. Bruno Limão, capitão do Águia, fez o segundo, enquanto Gileard voltou a empatar. O terceiro do Águia foi Samuel, que botou o time em nova vantagem, mas logo foi alcançado por Jeferson. Com o 3 a 3, a decisão ficou emocionante. Luciano fez o quarto do Águia, mas Yan Rodrigo bateu mal e Axel fez a defesa, dando a deixa para Alan Pires marcar o quinto e garantir a classificação do Águia por 5 a 3.

O Águia reencontra o Paysandu em uma semifinal de estadual, repetindo os anos de 2023 e 2024. No primeiro encontro, o Azulão levou a melhor e acabou Campeão Paraense. Já no ano passado, o time bicolor avançou e garantiu o seu 50° título.