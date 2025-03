Paysandu vence Capitão Poço com tranquilidade e avança para a semifinal do Parazão

Na noite desta sexta-feira (28), no Mangueirão, o Paysandu venceu o Capitão Poço por 2 a 0 e se classificou para a semifinal do Parazão 2025. Os gols da partida foram marcados por Marlon e Rossi. O Papão agora espera o resultado de Bragantino e Águia para saber qual será o seu próximo oponente. Já o CAP, eliminado, agora irá disputar a Copa Grão-Pará.

PRIMEIRO TEMPO

Como era esperado, o Paysandu foi para cima do Capitão Poço e tomou conta da partida desde o começo do jogo. A primeira chegada foi logo aos seis minutos com Rossi, que chutou para a boa defesa do goleiro adversário. Aos 15 minutos, Marlon assustou a equipe do CAP ao receber livre e mandar uma bomba, que passou rente à trave da laranja mecânica.

Aos 30 minutos, o Capitão Poço chegou com perigo em várias oportunidades, fazendo uma verdadeira blitz. Foram três finalizações em sequência com Léo Pará, Rodrigo e Ju Alagoano. O goleiro Matheus Nogueira salvou todas.

Aos 32 minutos, entrou em ação a lei do "quem não faz... leva!" O Paysandu voltou a mostrar superioridade e abriu o placar no Mangueirão com Marlon. Em ótima jogada bicolor, o camisa 20 infiltrou na área, recebeu passe de Rossi em profundidade e na saída do goleiro, marcou o primeiro gol da partida: Paysandu 1 x 0 Capitão Poço.

No final do primeiro tempo, o Lobo até tentou ampliar o placar, mas não foi eficiente nas oportunidades que teve.

SEGUNDO TEMPO

Assim como na primeira etapa, o Papão voltou com tudo. Nicolas, aos sete minutos da etapa derradeira, teve uma ótima oportunidade para ampliar o placar, mas acabou finalizando na trave.

Aos 20 minutos do segundo tempo, procurando oxigenar o time bicolor, o técnico Luizinho Lopes promoveu as entradas do atacante argentino Borasi e do estreante André Lima, volante contratado recentemente pelo Papão.

Aos 28 minutos, na primeira oportunidade que teve, André Lima recebeu livre na altura da intermediária e mandou forte de longe. A bola passou perto da meta defendida pelo goleiro Daniel.

Aos 37 minutos, Borasi até ampliou o placar, mas foi marcado impedimento de Benitez na jogada. O paraguaio estava adiantado no momento em que deu o passe para o argentino. O lance foi analisado pelo VAR.

Já nos acréscimos, aos 51 minutos, o baixinho Rossi marcou de cabeça após cobrança de escanteio e confirmou a classificação bicolor: Paysandu 2 x 0 Capitão Poço.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 2x0 Capitão Poço – 4ª de final do Parazão 2025

Data: 28/03/2025

Hora: 21h

Local: Estádio Mangueirão

Árbitro: Murilo Augusto de Almeida

Assistentes: Acácio Menezes Leão e Brenda Jeovana Rodrigues dos Santos

Quarto árbitro: Klever da Costa Lobo

VAR: Olivaldo José Alves Moraes

Gols: Marlon e Rossi (Paysandu)

Cartão amarelo: Leandro Vilela e Quintana (Paysandu); Sandro, Wellitom Londres, Alysson e Hyago (Capitão Poço)

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges (Edílson), Quintana, R. Martínez e PK; Leandro Vilela (André Lima), Marlon (Giovanni) e Matheus Vargas; Rossi, Delvalle (Borasi) e Nicolas (Jorge Benitez).

Técnico: Luizinho Lopes.

Capitão Poço: Daniel; Bruno, Sandro, Hyago, Samuel e Wellitom Londres; Alysson, Léo Pará (Natan), Ganso e Alexandre Santana (Rui); Rodrigo (Rodolfo) e Ju Alagoano.

Técnico: Rogerinho Gameleira