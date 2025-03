Todos os jogos das quartas de final do Parazão terão VAR, diz jornalista

Após uma pausa de quase um mês, o Parazão retorna nesta sexta-feira, (28), com as quartas de final da competição. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, todas as partidas contarão com o auxílio do árbitro de vídeo, visando garantir a maior precisão nas decisões.



Paysandu e Capitão Poço abrem a rodada nesta sexta-feira, às 21h no Mangueirão. As decisões continuam no sábado (29), com Bragantino enfrentando Águia às 15h no Diogão. No domingo (30), Castanhal e Tuna Luso se enfrentam às 10h no Complexo Esportivo do Japiim, enquanto Remo e Santa Rosa encerram a fase às 17h no Mangueirão.

Vale lembrar que na última rodada da primeira fase do campeonato, não houve o VAR. Contudo, a partir desta fase, a presença do árbitro de vídeo será obrigatória. Durante toda a competição, a tecnologia foi utilizada em jogos que tinham transmissão pela TV Cultura e na maioria no Mangueirão.

Um dos possíveis fatores que impossibilitavam a utilização em outros locais seria a falta de estrutura nos estádios pelo estado. Além disso, a tecnologia apresentou alguns problemas durante as rodadas. No jogo entre Remo e Capitão Poço, pela quarta rodada, o VAR apresentou uma série de defeitos e deixou de operar em meio ao jogo.