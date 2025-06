FPF define regras para inscrição de atletas no Parazão Série A2 de 2025

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou as normas para inscrição de atletas no Campeonato Paraense Série A2 Banpará 2025. As diretrizes incluem limite de atletas por clube, condições especiais para jogadores formados na base e prazos para registro no sistema oficial da CBF.

De acordo com o regulamento, cada clube poderá inscrever até 50 jogadores no sistema de Gestão WEB da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Esse limite, porém, não vale para atletas formados nas categorias de base do próprio clube. Nesse caso, a inscrição é ilimitada, desde que o jogador tenha 16 anos ou mais de 21 e esteja registrado de forma contínua pelo clube há pelo menos três meses — mesmo que esteja emprestado.

O prazo final para inscrições será o último dia útil antes do início da segunda fase do campeonato, que compreende as quartas de final. A data limite considera a primeira partida de qualquer clube classificado para essa etapa.

Para ter condição de jogo, o atleta precisa estar com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e inscrito no sistema de competição. Para a primeira rodada, a publicação no BID deve ocorrer até o último dia útil anterior à estreia da equipe. Para as demais rodadas, o prazo segue a mesma lógica: o registro deve ser feito até o dia útil anterior à partida.

O regulamento também prevê que, em caso de paralisação da competição por mais de 45 dias, a reorganização do calendário e dos prazos de inscrição ficará sob responsabilidade exclusiva da FPF. O documento foi publicado pelo Departamento de Competições da entidade e está disponível para os clubes que disputarão o torneio.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)