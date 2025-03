Séries A2 e A3 do Campeonato Paraense serão transmitidas pela TV Alepa, diz presidente da FPF

O Pré-Congresso Técnico do Campeonato Paraense Série A2 e A3 foi realizado na tarde da última terça-feira (25), na sede da Federação Paraense de Futebol (FPF). Durante o evento, o presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, concedeu uma entrevista ao jornalista Harllen Thiago, da página Futebol Paraense, e detalhou as novidades que serão implementadas em 2025, como a transmissão de alguns jogos pela TV Alepa e o patrocínio do Banco Banpará.

“Hoje foi anunciado, portanto, não só apenas essa reestruturação, mas como já apresentados os primeiros parceiros. Então, é uma competição que será transmitida pela TV Alepa, que será patrocinada pelo Banpará”, afirmou o presidente.

O presidente reforçou que a transmissão da competição aumentará a visibilidade, atraindo novos patrocinadores e gerando estabilidade. Ele usou a Série A1 como exemplo, destacando que ela começou com uma premiação bem menor do que os quase 10 milhões de reais atuais, mas se fortaleceu ao longo do tempo.

“E eu não tenho dúvida de que, com essa competição sendo executada e transmitida, a tendência é que ela cresça cada vez mais. Na Série A1, hoje, é uma competição que envolve quase 10 milhões de reais, mas ela não começou com essa cifra. Ao longo do tempo, a competição foi se fortalecendo, o que permite gerar mais estabilidade. A estabilidade é algo importante, e assim o esporte vai aumentando”, explicou Ricardo.

Ricardo concluiu falando sobre como ocorrerá a reestruturação das divisões do Campeonato Paraense nas Séries A1, A2 e A3. O presidente detalhou que uma melhor organização pode aumentar a visibilidade do campeonato e atrair novos patrocinadores.

“A reestruturação consiste, na realidade, em você ter agora as séries A1, A2 e A3, cada uma com 12 clubes, e essas séries A2 e A3 racionais, com previsibilidade agora de datas, previsibilidade de custos, previsibilidade de receita e, portanto, como há o potencial para conquistar parceiros”, concluiu.