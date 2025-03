Comissão determina punições para torcidas organizadas do Remo e Paysandu

A Comissão de Avaliação de Condutas de Torcidas Organizadas e Segurança nos Grandes Eventos do Conselho de Segurança Pública do Estado do Pará (CATOSEG/CONSEP) definiu punições administrativas para as torcidas organizadas Maior do Norte, do Remo, e Bicolor, do Paysandu, durante reunião realizada na última terça-feira (25), no Auditório da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, em Belém.

Conforme informações divulgadas no site do Ministério Público do Pará (MPPA), a reunião foi convocada para debater sobre a segurança no estádio Mangueirão, bem como determinar ações para promover jogos e eventos esportivos seguros para todos. De acordo com a decisão, as torcidas organizadas devem fazer a doação de 50 cestas básicas e promover eventos educativos para o público. As punições são "devido a incidentes recentes". O prazo para o cumprimento é de 30 dias.

Ainda conforme a decisão, após o cumprimento das ações, as duas torcidas poderão retornar ao estádio com os materiais festivos das organizações. No momento da determinação, representantes da Maior do Norte e da Bicolor estiveram presentes e assinaram um termo de compromisso.

A sessão foi presidida pelo promotor de Justiça José Maria Gomes dos Santos. O encontro também contou com a participação de representantes da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), responsável pelo Mangueirão; da Federação Paraense de Futebol (FPF); da Polícia Civil; do Comando da Polícia Militar; da OAB/PA; do Corpo de Bombeiros; da Diretoria do Estádio Mangueirão; da Empresa de Segurança Mamute; e dos clubes Remo e Paysandu.

(Reprodução / MPPA)

Além disso, o encontro manteve a proibição de materiais pirotécnicos, como fumaça, sinalizadores e fogos de artifício, nas arquibancadas. Apenas o clube mandante do jogo pode usar os artefatos, desde que seja sob fiscalização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Outro ponto discutido foi a implantação do sistema de reconhecimento facial no estádio. Conforme as informações, os equipamentos devem ser instalados em breve para garantir mais segurança no Mangueirão.