Cenários para Remo e Paysandu nas quartas do Parazão; Inscrição no estadual fecha na quinta (27)

Para Remo e Paysandu, avançar à semifinal do Parazão é se habilitar para mais uma decisão antes da Série B: vaga na Copa do Brasil 2026. O acesso só estará garantido aos finalistas. Quem ficar pelo caminho tem que se submeter à Copa Grão Pará. Já imaginou esse cenário para Leão ou Papão? Além da humilhação, o atropelo de datas. Cáos!

O aperto de calendário nessa retomada do campeonato estadual torna mais tensos os jogos Paysandu x Capitão Poço, Remo x Santa Rosa. Vencer é evitar um estrago moral, técnico, financeiro e de calendário! Ao mesmo tempo, vencer, avançar até a decisão do título é assumir embaraços ao disputar as finais simultâneas à Série B. Enfim, há uma possibilidade que é ruim e outra que é pior.

Inscrições até quinta

As contratações mais recentes de Remo e Paysandu para a Série B, Tuna e Águia para a Série D não jogariam no Parazão. Com a paralisação, as inscrições seguem abertas até quinta-feira. Dos demais, o Castanhal também vem com caras novas.

O reforço mais promissor do Japiim é o atacante Ruan, 22 anos, fruto da base que está de volta, vindo do São Bernardo/SP. Chegou a entrar no jogo contra o Paysandu. No Papão o zagueiro Joaquín Novillo, o lateral Reverson, os volantes Dudu Vieira e André Lima, e o atacante Jorge Benítez. No Leão, os volantes Daniel Cabral e Caio Vinícius, os atacantes Janderson e Gabryel Martins. Não duvide da possibilidade de surgir mais alguém.

BAIXINHAS

* Para a Copa Verde os recém-contratados do Paysandu e do Goiás não poderão jogar a decisão. As inscrições na CV terminaram ainda em fevereiro. Hoje o Goiás deve comunicar a demissão do técnico Jair Ventura e volta de Wagner Mancini. Essa é uma informação extra-oficial muito comentada na imprensa goiana.

* Parazão vai recomeçar com arbitragem de vídeo (VAR básico) em todos os jogos. A tabela já foi elaborada para dar condições aos deslocamentos. Jogos na sexta à noite em Belém, sábado à tarde em Bragança, domingo de manhã em Castanhal e domingo à tarde em Belém.

* Daniel Paulista fará domingo a 71a estreia de técnico do Remo no século, assim como a estreia de Luizinho Lopes foi 71a do Paysandu desde 2001. Os dois clubes seguem fiéis à média de três técnicos por temporada.

* Dos oito clubes que seguem no Parazão, cinco seguem com os técnicos originais: Castanhal (Jairo Nascimento), Tuna ,(Ignácio Neto), Águia (Silvio Criciúma), Bragantino (Robson Melo) e Capitão Poço (Rogerinho Gameleira). Trocaram: Paysandu, Remo e Santa Rosa.

* Ferroviária de Araraquara, primeiro adversário do Remo na Série B, contratou nove reforços, entre eles o meia Albano, que em 2022 fez sete jogos e um gol pelo Leão Azul. Também o volante/meia Netinho, ex-Paysandu, que brilhou no Paulistão pelo Água Santa.

* Athletico Paranaense, primeiro adversário do Paysandu na Série B, liberou 18 e contratou 17 jogadores depois do rebaixamento à Série B. Estão no elenco dois que o Remo tentou contratar: o zagueiro Habraão, ex-Fortaleza, e o atacante Alan Kardec, ex-Atlético Mineiro.

* Lateral direito Cicinho, 35 anos, paraense de Inhangapi, deixou o Bahia e está disponível no mercado. Cicinho é fruto do Remo. Foi lançado em 2007. Fez sucesso no Juventude, na Ponte Preta, no Santos e principalmente na Bulgária.