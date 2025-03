Remo apaga vídeo, pede desculpas e volta atrás na decisão de cobrar reajuste em jogo do Parazão

Após a repercussão negativa nas redes sociais de cobrar um reajuste para quem adquiriu ingressos de antecipadamente para a partida contra o Santa Rosa, o Remo decidiu voltar atrás e anunciou na manhã desta terça-feira (25), que os torcedores não precisarão pagar a diferença de R$ 10. O reajuste nos preços dos ingressos havia sido comunicado anteriormente, mas diante uma chuva de críticas, o clube decidiu apagar a publicação, pediu desculpas ao torcedor e isentou os compradores antecipados do aumento.

"Sabendo que o torcedor é o seu bem mais precioso, o Remo volta atrás da decisão de cobrar os R$ 10 para quem havia adquirido o ingresso para o jogo contra o Santa Rosa. Apesar do prejuízo provocado por tudo o que aconteceu no Parazão, a diretoria vai assumir os custos e proteger quem fez sua parte de forma antecipada", diz um trecho do vídeo publicado no Instagram do time.

Os torcedores que já haviam garantido o ingresso de forma antecipada devem ir à sede do clube, localizada na avenida Nazaré, a partir desta terça-feira (25), das 09 às 18h, para realizar a troca do ingresso. "O torcedor deve passar pela sede do time para fazer a troca de seu bilhete por um atual, devido ao sistema de catracas do estádio", explicou o clube.

O jogo contra o Santa Rosa, válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense, será realizado no próximo domingo (30), às 17h, no Estádio Mangueirão, em Belém. Os ingressos continuam à venda, com preços reajustados para R$ 40,00 nas arquibancadas e R$ 80,00 nas cadeiras.