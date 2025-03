Paysandu mantém promoção e distribui ingressos gratuitos às mulheres para jogo contra o Capitão Poço

O Paysandu estendeu a promoção do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, e vai distribuir ingressos gratuitos às mulheres para o jogo contra o Capitão Poço. O duelo, que ocorre na próxima sexta-feira (28), é válido pelas quartas de final do Parazão e vale vaga na semifinal.

Conforme divulgado pelo clube, os ingressos podem ser retirados até quinta-feira (27), véspera do jogo, nas lojas oficiais do time bicolor. Além disso, a equipe informou que os bilhetes retirados anteriormente e que não foram utilizados na Copa Verde poderão ser usados nesta partida contra o CAP. Vale destacar que é possível retirar apenas uma entrada por CPF.

Inicialmente, a promoção de ingressos gratuitos para mulheres era válida para o duelo contra o Capitão Poço, que estava marcado para o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. No entanto, o Campeonato Paraense foi paralisado um dia antes e o confronto adiado. Com isso, a ação ficou válida para a semifinal da Copa Verde, contra o São Raimundo-RR.

No jogo de volta, conforme divulgado pelo clube, mais de 20 mil mulheres estiveram no estádio Mangueirão e puderam acompanhar a classificação bicolor para a final da Copa Verde. Agora, após o imbróglio judicial e a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela retomada da competição, o Paysandu decidiu estender a promoção.

A partida entre o Paysandu e o Capitão Poço ocorre na próxima sexta-feira (28), às 20h, no estádio Mangueirão. O jogo terá cobertura e transmissão lance a lance em OLiberal.com.