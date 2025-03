Paysandu anuncia a contratação de volante ex-Juventude; confira

O Paysandu confirmou a contratação do volante Dudu Vieira, de 31 anos. O anúncio foi feito na manhã deste sábado (22). O jogador estava no Juventude-RS, onde disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Este é o terceiro reforço anunciado pelo Papão em cerca de uma semana. Nos últimos dias, o Bicola anunciou os nomes do lateral Reverson e do também volante André Lima.

Conforme o clube bicolor, Dudu chegou a Belém na última semana para realizar exames e passar por avaliação. Após os procedimentos, o volante assinou contrato com o time até o final da temporada.

Dudu ainda não jogou neste ano. Ele terminou 2024 no Juventude, mas não foi utilizado pela equipe nesta temporada e está sem jogar desde novembro do ano passado.

Além disso, em 2024, o volante passou por três times: Santo André-SP, onde fez 11 jogos, Ponte Preta-SP, disputando 14 partidas, e Juventude, onde atuou em seis oportunidades.

O jogador é natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e tem uma carreira consolidada em clubes que disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele iniciou sua trajetória no Santo André e teve passagens por equipes como a Portuguesa-SP, Grêmio Novorizontino-SP, Figueirense-SC, Vitória-BA, Ferroviária-SP, Criciúma-SC, Ituano-SP, Chapecoense-SC, além de Ponte Preta-SP e Juventude-RS.

Conforme informou o Paysandu, Dudu, ao lado dos recém-chegados André Lima e Reverson, já está treinando com o elenco bicolor e deve ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na próxima semana. O jogador será um dos reforços para a reta final do Parazão, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro.