Paysandu acerta com JP Galvão para a temporada 2026

Em fase de reformulação e montagem do elenco para a temporada 2026, o Paysandu Sport Club oficializou nesta terça-feira (16) o acerto com o lateral-direito JP Galvão. Formado nas divisões de base de Vasco-RJ e Botafogo-RJ, clube ao qual ainda está vinculado, o jogador de 24 anos vai desembarcar em Belém nos próximos dias e, após ser aprovado em todos os procedimentos exigidos pelo clube, assinará contrato.

Natural do Rio de Janeiro (RJ), JP mede 1,81m e chega ao Papão após passagem pelo Guarani de Campinas, onde disputou cerca de 60 partidas nas últimas duas temporadas. Em 2024, o atleta trabalhou com o técnico Júnior Rocha durante o Campeonato Paulista, quando defendeu a Inter de Limeira.

No início da carreira, conquistou os títulos da Copa do Brasil Sub-20 e da Supercopa do Brasil Sub-20. Ao projetar o novo desafio no clube paraense, o lateral destacou a motivação para iniciar os trabalhos e falou diretamente à torcida. “Saudações bicolores! Estou muito feliz com esse novo desafio, será um prazer enorme vestir essa camisa. Vamos juntos, Fiel Bicolor”, afirmou.

Ao longo da carreira, o jogador também passou por Tigres do Brasil-RJ, Vasco-RJ, Botafogo-RJ, Inter de Limeira-SP, Chapecoense-SC e Guarani-SP, enquanto o Paysandu segue ativo no mercado em busca de novos reforços para a próxima temporada. A estreia bicolor no Campeonato Paraense será contra o São Raimundo, com data a definir, entre os dias 24, 25 e 26 de janeiro.