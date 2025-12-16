Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu acerta com JP Galvão para a temporada 2026

Lateral-direito de 24 anos chega após passagem pelo Guarani e aguarda exames para assinar contrato

O Liberal
fonte

JP chega para reforçar o Paysandu em 2026. (Vítor Silva / Botafogo)

Em fase de reformulação e montagem do elenco para a temporada 2026, o Paysandu Sport Club oficializou nesta terça-feira (16) o acerto com o lateral-direito JP Galvão. Formado nas divisões de base de Vasco-RJ e Botafogo-RJ, clube ao qual ainda está vinculado, o jogador de 24 anos vai desembarcar em Belém nos próximos dias e, após ser aprovado em todos os procedimentos exigidos pelo clube, assinará contrato.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Natural do Rio de Janeiro (RJ), JP mede 1,81m e chega ao Papão após passagem pelo Guarani de Campinas, onde disputou cerca de 60 partidas nas últimas duas temporadas. Em 2024, o atleta trabalhou com o técnico Júnior Rocha durante o Campeonato Paulista, quando defendeu a Inter de Limeira.

VEJA MAIS

image Após pedir R$ 4 milhões na justiça, Leandro Vilela consegue rescisão de contrato com o Paysandu
O volante acionou o clube na justiça trabalhista, pedindo indenização e a quebra de vínculo

image Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita
Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano

image Paysandu inicia pré-temporada e ídolo é apresentado na comissão técnica para 2026
Papão apresentou três membros da comissão técnica e um deles conquistou títulos como jogador

No início da carreira, conquistou os títulos da Copa do Brasil Sub-20 e da Supercopa do Brasil Sub-20. Ao projetar o novo desafio no clube paraense, o lateral destacou a motivação para iniciar os trabalhos e falou diretamente à torcida. “Saudações bicolores! Estou muito feliz com esse novo desafio, será um prazer enorme vestir essa camisa. Vamos juntos, Fiel Bicolor”, afirmou.

Ao longo da carreira, o jogador também passou por Tigres do Brasil-RJ, Vasco-RJ, Botafogo-RJ, Inter de Limeira-SP, Chapecoense-SC e Guarani-SP, enquanto o Paysandu segue ativo no mercado em busca de novos reforços para a próxima temporada. A estreia bicolor no Campeonato Paraense será contra o São Raimundo, com data a definir, entre os dias 24, 25 e 26 de janeiro. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

paysandu

jp galvão

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

APRESENTAÇÃO

Paysandu abre pré-temporada com peneira interna e coloca sub-20 à prova por vagas no time principal

Dos atletas integrados ao elenco principal, praticamente todo o time titular que disputou as quartas de final da Copa do Brasil sub-20 esteve presente na reapresentação

16.12.25 20h10

Futebol

Paysandu acerta com JP Galvão para a temporada 2026

Lateral-direito de 24 anos chega após passagem pelo Guarani e aguarda exames para assinar contrato

16.12.25 16h39

Futebol

Após pedir R$ 4 milhões na justiça, Leandro Vilela consegue rescisão de contrato com o Paysandu

O volante acionou o clube na justiça trabalhista, pedindo indenização e a quebra de vínculo

16.12.25 16h22

FUTEBOL

Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita

Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano

16.12.25 13h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista

Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu

11.12.25 12h33

PREÇO

Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026

Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa

16.12.25 23h17

Futebol

Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos'

A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida

15.12.25 17h36

Mais esportes

Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos

Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025.

16.10.25 12h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda