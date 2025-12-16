Paysandu acerta com JP Galvão para a temporada 2026 Lateral-direito de 24 anos chega após passagem pelo Guarani e aguarda exames para assinar contrato O Liberal 16.12.25 16h39 JP chega para reforçar o Paysandu em 2026. (Vítor Silva / Botafogo) Em fase de reformulação e montagem do elenco para a temporada 2026, o Paysandu Sport Club oficializou nesta terça-feira (16) o acerto com o lateral-direito JP Galvão. Formado nas divisões de base de Vasco-RJ e Botafogo-RJ, clube ao qual ainda está vinculado, o jogador de 24 anos vai desembarcar em Belém nos próximos dias e, após ser aprovado em todos os procedimentos exigidos pelo clube, assinará contrato. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Natural do Rio de Janeiro (RJ), JP mede 1,81m e chega ao Papão após passagem pelo Guarani de Campinas, onde disputou cerca de 60 partidas nas últimas duas temporadas. Em 2024, o atleta trabalhou com o técnico Júnior Rocha durante o Campeonato Paulista, quando defendeu a Inter de Limeira. VEJA MAIS Após pedir R$ 4 milhões na justiça, Leandro Vilela consegue rescisão de contrato com o Paysandu O volante acionou o clube na justiça trabalhista, pedindo indenização e a quebra de vínculo Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano Paysandu inicia pré-temporada e ídolo é apresentado na comissão técnica para 2026 Papão apresentou três membros da comissão técnica e um deles conquistou títulos como jogador No início da carreira, conquistou os títulos da Copa do Brasil Sub-20 e da Supercopa do Brasil Sub-20. Ao projetar o novo desafio no clube paraense, o lateral destacou a motivação para iniciar os trabalhos e falou diretamente à torcida. “Saudações bicolores! Estou muito feliz com esse novo desafio, será um prazer enorme vestir essa camisa. Vamos juntos, Fiel Bicolor”, afirmou. Ao longo da carreira, o jogador também passou por Tigres do Brasil-RJ, Vasco-RJ, Botafogo-RJ, Inter de Limeira-SP, Chapecoense-SC e Guarani-SP, enquanto o Paysandu segue ativo no mercado em busca de novos reforços para a próxima temporada. A estreia bicolor no Campeonato Paraense será contra o São Raimundo, com data a definir, entre os dias 24, 25 e 26 de janeiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu jp galvão jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU APRESENTAÇÃO Paysandu abre pré-temporada com peneira interna e coloca sub-20 à prova por vagas no time principal Dos atletas integrados ao elenco principal, praticamente todo o time titular que disputou as quartas de final da Copa do Brasil sub-20 esteve presente na reapresentação 16.12.25 20h10 Futebol Paysandu acerta com JP Galvão para a temporada 2026 Lateral-direito de 24 anos chega após passagem pelo Guarani e aguarda exames para assinar contrato 16.12.25 16h39 Futebol Após pedir R$ 4 milhões na justiça, Leandro Vilela consegue rescisão de contrato com o Paysandu O volante acionou o clube na justiça trabalhista, pedindo indenização e a quebra de vínculo 16.12.25 16h22 FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu 11.12.25 12h33 PREÇO Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026 Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa 16.12.25 23h17 Futebol Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos' A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida 15.12.25 17h36 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21