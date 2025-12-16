Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano Fábio Will 16.12.25 13h34 Gabriel Mesquita vai jogar a Série C pelo Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu garantiu a permanência de um dos nomes do elenco para a próxima temporada. Na tarde desta terça-feira (16), o clube confirmou a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita, que seguirá defendendo as cores bicolores por mais um ano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Contratado em abril, o goleiro alagoano de 27 anos rapidamente se firmou como opção no elenco durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 1,97m de altura, Gabriel participou de 19 partidas na competição nacional e encerrou a temporada como titular na rodada final, disputada no dia 23 de novembro. VEJA MAIS Volante joga o Paysandu na justiça, pede R$4 milhões e solicita rescisão de contrato Meio-campista Leandro Vilela afirma que o Paysandu deve salários, 13º , recolhimento de FGTS e que não vem recebendo tratamento médico, após lesão grave no joelho Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas Campeonato Paraense terá três clássicos estaduais na primeira fase Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. O goleiro destacou a motivação em fazer parte do processo de reconstrução do clube e reforçou a importância do apoio da torcida ao longo da temporada. “Estou muito feliz por renovar com o Paysandu e seguir participando desse momento de reconstrução do clube. Com trabalho, fé e humildade, vamos recolocar o Paysandu no lugar onde merece estar. É um clube gigante, de muita história e com uma torcida que faz a diferença. Contamos com o apoio da Fiel Bicolor em cada jogo. Vamos juntos”, declarou o jogador, em entrevista ao site oficial do Papão. Gabriel Mesquita se apresenta no próximo sábado (20) para o início da pré-temporada, quando passará a integrar as atividades com o restante do elenco visando os compromissos de 2026. O jogador possui como concorrente os goleiros Matheus Nogueira, Cláudio Vitor (base) e Jean Drosny, recém-contratado pela diretoria bicolor. Além do Paysandu, Gabriel Mesquita atuou pelo Athletico-PR, onde começou a carreira. Ele defendeu também o Guarani-SP, o Água Santa-SP, além do Cruzeiro-MG e Operário-PR. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu gabriel mesquita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU APRESENTAÇÃO Paysandu abre pré-temporada com peneira interna e coloca sub-20 à prova por vagas no time principal Dos atletas integrados ao elenco principal, praticamente todo o time titular que disputou as quartas de final da Copa do Brasil sub-20 esteve presente na reapresentação 16.12.25 20h10 Futebol Paysandu acerta com JP Galvão para a temporada 2026 Lateral-direito de 24 anos chega após passagem pelo Guarani e aguarda exames para assinar contrato 16.12.25 16h39 Futebol Após pedir R$ 4 milhões na justiça, Leandro Vilela consegue rescisão de contrato com o Paysandu O volante acionou o clube na justiça trabalhista, pedindo indenização e a quebra de vínculo 16.12.25 16h22 FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu 11.12.25 12h33 PREÇO Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026 Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa 16.12.25 23h17 Futebol Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos' A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida 15.12.25 17h36 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21