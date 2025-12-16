Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita

O Paysandu garantiu a permanência de um dos nomes do elenco para a próxima temporada. Na tarde desta terça-feira (16), o clube confirmou a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita, que seguirá defendendo as cores bicolores por mais um ano.

Contratado em abril, o goleiro alagoano de 27 anos rapidamente se firmou como opção no elenco durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 1,97m de altura, Gabriel participou de 19 partidas na competição nacional e encerrou a temporada como titular na rodada final, disputada no dia 23 de novembro.

O goleiro destacou a motivação em fazer parte do processo de reconstrução do clube e reforçou a importância do apoio da torcida ao longo da temporada.

“Estou muito feliz por renovar com o Paysandu e seguir participando desse momento de reconstrução do clube. Com trabalho, fé e humildade, vamos recolocar o Paysandu no lugar onde merece estar. É um clube gigante, de muita história e com uma torcida que faz a diferença. Contamos com o apoio da Fiel Bicolor em cada jogo. Vamos juntos”, declarou o jogador, em entrevista ao site oficial do Papão.

Gabriel Mesquita se apresenta no próximo sábado (20) para o início da pré-temporada, quando passará a integrar as atividades com o restante do elenco visando os compromissos de 2026. O jogador possui como concorrente os goleiros Matheus Nogueira, Cláudio Vitor (base) e Jean Drosny, recém-contratado pela diretoria bicolor.

Além do Paysandu, Gabriel Mesquita atuou pelo Athletico-PR, onde começou a carreira. Ele defendeu também o Guarani-SP, o Água Santa-SP, além do Cruzeiro-MG e Operário-PR.