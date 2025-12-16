Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Liga Inglesa e Copa del Rey movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 17h, Cardiff e Chelsea jogarão pela Copa da Liga Inglesa (X/ @chelseafc)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (16/12), incluem partidas pela Copa do Rei da Espanha e pela Copa da Liga Inglesa.

Às 17h, o Cardiff jogará contra o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa. No mesmo horário, o Guadalajara enfrentará o Barcelona pela Copa del Rey.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Copa da Liga Inglesa

  1. Cardiff x Chelsea - 17h - ESPN e Disney+

Copa do Rei da Espanha

  1. Eibar x Elche - 15h - Disney+
  2. Deportivo La Coruña x Mallorca - 15h - Disney+
  3. Guadalajara x Barcelona - 17h - Disney+
  4. Eldense x Real Sociedad - 17h - Disney+
  5. Sporting Gijón x Valencia - 17h - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Cardiff e Chelsea; veja o horário

O jogo entre Cardiff x Chelsea terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Guadalajara e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Guadalajara x Barcelona terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Eldense e Real Sociedad; veja o horário

O jogo entre Eldense x Real Sociedad terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Sporting Gijón e Valencia; veja o horário

O jogo entre Sporting Gijón x Valencia terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

  1. 17h - Sporting Gijón x Valencia - Copa del Rey
  2. 17h - Cardiff x Chelsea - Copa da Liga Inglesa

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira.

Disney+

  1. 15h - Eibar x Elche - Copa del Rey
  2. 15h - Deportivo La Coruña x Mallorca - Copa del Rey
  3. 17h - Guadalajara x Barcelona - Copa del Rey
  4. 17h - Eldense x Real Sociedad - Copa del Rey
  5. 17h - Sporting Gijón x Valencia - Copa del Rey
  6. 17h - Cardiff x Chelsea - Copa da Liga Inglesa

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

.
