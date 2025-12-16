Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Liga Inglesa e Copa del Rey movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 16.12.25 7h00 Às 17h, Cardiff e Chelsea jogarão pela Copa da Liga Inglesa (X/ @chelseafc) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (16/12), incluem partidas pela Copa do Rei da Espanha e pela Copa da Liga Inglesa. Às 17h, o Cardiff jogará contra o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa. No mesmo horário, o Guadalajara enfrentará o Barcelona pela Copa del Rey. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Copa da Liga Inglesa Cardiff x Chelsea - 17h - ESPN e Disney+ Copa do Rei da Espanha Eibar x Elche - 15h - Disney+ Deportivo La Coruña x Mallorca - 15h - Disney+ Guadalajara x Barcelona - 17h - Disney+ Eldense x Real Sociedad - 17h - Disney+ Sporting Gijón x Valencia - 17h - ESPN 4 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Cardiff e Chelsea; veja o horário O jogo entre Cardiff x Chelsea terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Guadalajara e Barcelona; veja o horário O jogo entre Guadalajara x Barcelona terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Eldense e Real Sociedad; veja o horário O jogo entre Eldense x Real Sociedad terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Sporting Gijón e Valencia; veja o horário O jogo entre Sporting Gijón x Valencia terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN 17h - Sporting Gijón x Valencia - Copa del Rey 17h - Cardiff x Chelsea - Copa da Liga Inglesa SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira. Disney+
15h - Eibar x Elche - Copa del Rey
15h - Deportivo La Coruña x Mallorca - Copa del Rey
17h - Guadalajara x Barcelona - Copa del Rey
17h - Eldense x Real Sociedad - Copa del Rey
17h - Sporting Gijón x Valencia - Copa del Rey
17h - Cardiff x Chelsea - Copa da Liga Inglesa
Premiere
Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.
DAZN
Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.
OneFootball
Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.
Paramount+
Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.
SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira. 