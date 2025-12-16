Capa Jornal Amazônia
Após pedir R$ 4 milhões na justiça, Leandro Vilela consegue rescisão de contrato com o Paysandu

O volante acionou o clube na justiça trabalhista, pedindo indenização e a quebra de vínculo

Leandro Vilela não tem mais vínculo empregatício com o Paysandu. ()

O volante Leandro Vilela teve a rescisão contratual registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (16). Com isso, o jogador está oficialmente desligado do Paysandu, clube com o qual trava uma ação na Justiça do Trabalho que ultrapassa R$ 4 milhões. No processo, o atleta aponta uma série de irregularidades que, segundo ele, não teriam sido cumpridas pelo clube ao longo do contrato.

image O desligamento do atleta já está no BID da CBF.  (divulgação)

Entre elas está o não recebimento de salários referentes aos meses de outubro e novembro, a primeira parcela do 13º salário e valores de férias já gozadas, além do não pagamento do direito de imagem de setembro. Segundo ele, também não houve o recolhimento do FGTS entre julho e novembro. Leandro Vilela relata ainda que está com o tratamento interrompido, realizando sessões de fisioterapia por conta própria, e que não iniciou a fase de transição para o campo em razão do encerramento do Campeonato Brasileiro.

No processo, o atleta alega ainda que o Paysandu teria utilizado o direito de imagem de forma irregular, pagando parte significativa da remuneração por esse mecanismo acima do limite legal e sem comprovação de exploração comercial. Diante disso, pede o reconhecimento desses valores como salário, com os devidos reflexos trabalhistas e aplicação de multas previstas na CLT. Leandro também solicita que a lesão seja reconhecida como acidente de trabalho e afirma que o clube não contratou o seguro obrigatório para atletas profissionais, requerendo indenização substitutiva e o pagamento da cláusula compensatória esportiva, sob a alegação de rescisão contratual por culpa do empregador.

