CBF confirma datas e horários da final da Copa Verde entre Paysandu e Goiás; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou as datas e horários das partidas entre Paysandu e Goiás, válidas pela final da Copa Verde. Conforme a entidade, o primeiro duelo será de mando do Papão, no estádio Mangueirão. Já o jogo de volta ocorre em Goiás, no Serra Dourada.

Os jogos das finais vão ocorrer no dia 9 de abril, em Belém, às 20h, e no dia 23 de abril, às 19h30, em Goiânia. Assim, a decisão será na casa do Esmeraldino, que busca o seu segundo título na competição.

O Bicola briga pelo pentacampeonato. A equipe bicolor é a maior e atual campeã do torneio. Em 2024, o time superou o Vila Nova, também de Goiás, na decisão. Agora, diante do Verdão, o Paysandu vai em busca de uma revanche.

Em 2023, o Goiás venceu o Papão na final, com os placares de 2 a 0 e 2 a 1, nos jogos de ida e volta, respectivamente.

Além do troféu de campeão, a principal premiação da Copa Verde é a vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte. Com isso, quem vencer estará garantido na disputa de 2026.

Nesta temporada, para chegar à decisão, o Paysandu eliminou o Porto Velho-RO, nos pênaltis, o Manaus-AM e o São Raimundo-RR. Já o Verdão passou pelo Rio Branco-AC, União Rondonópolis-MT e Brasiliense-DF.

Com a falta de definição do Parazão, o Paysandu pode voltar a jogar na primeira rodada do Brasileirão, que pode ocorrer no dia 4, 5 ou 6 de abril. Até lá, o time bicolor foca na preparação para as duas disputas.