Atacante do Paysandu, Nicolas pede pro Parazão voltar e alerta problemas para os times da Série B

O Parazão 2025 segue parado e isso gera insatisfação aos clubes e também aos jogadores. Em entrevista ao jornalista Abner Luiz, no programa Liberal + Notícias, da Rádio Liberal +, o atacante Nicolas, do Paysandu, reclamou da paralisação da competição e pediu para que as pessoas envolvidas possam fazer com que o Campeonato Paraense retorne o quanto antes.

“Eu só que o campeonato seguisse [Parazão]. Só queria que as pessoas envolvidas deixassem o campeonato seguir, pois têm times como o São Francisco, o Castanhal, eles não possuem condições de ficar pagando jogadores parados. Deixa o campeonato seguir, deixa as coisas acontecerem naturalmente. Jogaram com atletas irregulares? Os times precisam ser punidos, acabou, parem de recorrer e deixa o campeonato seguir”, disse.

O Parazão está paralisado desde o dia 6, quando Capitão Poço e Tuna Luso, foram julgados e punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA), por terem escalados jogadores de forma irregulares. Em outro julgamento, Remo e Bragantino também foram apenados pela mesma infração. Com essas punições, a ordem dos confrontos das quartas de finais foi alterada, assim como o rebaixamento para a Segundinha. Essa demora para o retorno do Parazão implicará em dificuldades para todos os clubes. O atacante Nicolas, do Paysandu, falou que essa situação vai prejudicar a dupla Re-Pa no Campeonato Brasileiro.

“Vários clubes têm problemas de documentação. Isso vai trazer problemas tato para o Paysandu quanto para o Clube do Remo durante a Série B, que é uma das principais competições do ano. Essa situação vai espremer o calendário. Nós já jogamos contra a logística, distância, já que viajamos muito na Série B, ainda mais com sequência de jogos então será difícil. Então o estadual deveria ser definido o mais rápido possível”, falou.

Com toda essa confusão, o Parazão não irá terminar no prazo estipulado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que seria no próximo dia 26. Com isso o Campeonato Paraense será disputado já com a Série B e sendo jogada, o que prejudica a dupla Re-Pa.