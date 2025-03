Nicolas fora do Paysandu? Presidente comenta situação envolvendo América-MG e Vitória-BA

Próximo de iniciar o Brasileirão, os clubes buscam em outras agremiações jogadores que possam reforçar suas equipes. Nesta quarta-feira (19), surgiu a informação de que o atacante Nicolas, do Paysandu, teria recebido proposta de um clube da Série A e outro da Série B. A equipe de O Liberal conversou com o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, que falou sobre a situação e afirmou que não passa de especulação.

Nicolas teria recebido propostas do Vitória-BA, clube que disputa a Série A, além do América-MG, clube que será rival do Paysandu na Série B. O presidente do Papão, Roger Aguilera, afirmou que essa situação envolvendo o nome de Nicolas não é verdade e que não existem propostas feitas ao clube bicolor.

“Não recebemos propostas de nenhum clube. Se algum clube exercer o valor da multa, aí sim (Nicolas pode sair), mas isso aí (da saída do atacante Nicolas) é tudo especulação. Isso pode ser alguém querendo valorizar, mas não chegou nada”, disse.

O atacante possui multa rescisória com o Paysandu que gira em torno de R$500 mil. Nesta temporada o jogador realizou 13 partidas e balançou as redes oito vezes. Nicolas está na lista de maiores artilheiros do Papão no século XXI com 65 gols assinalados. Ele só fica atrás de Zé Augusto, que balançou as redes 76 vezes e de Rongol, que marcou 78 gols.