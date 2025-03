Nicolas pode superar Robgol e se tornar o maior artilheiro do Paysandu; veja quantos gols faltam

Ao marcar o gol que selou o empate por 2 a 2 entre Paysandu e São Raimundo-RR, na última quarta-feira (12), no Estádio Canarinho, Nicolas acabou alcançando mais uma marca histórica no Papão. O atacante marcou seu décimo gol na competição e se tornou o maior artilheiro da história do torneio regional, ultrapassando Cassiano, que havia anotado nove gols na conquista de 2018.

Com o gol, Nicolas passou a liderar a artilharia do Paysandu na temporada com oito gols. Sua importância no ataque bicolor também surgiu em todas as suas passagens pelo clube. Na temporada passada, por exemplo, foi marcada por sua atuação decisiva em uma das finais mais emocionantes da Copa Verde, quando fez um hat-trick contra o Vila Nova-GO, no jogo de ida, ajudando o Paysandu a conquistar o título.

Maior da História?

Além disso, o "Cavani da Amazônia", como é carinhosamente chamado pela torcida, não para de subir no ranking dos maiores goleadores do clube. Com 65 gols marcados até o momento, ele ultrapassou Yago Pikachu e agora ocupa a terceira posição entre os maiores artilheiros do Paysandu no século XXI. Ele está atrás apenas de Zé Augusto (76 gols) e Robgol (78 gols), dois dos maiores ídolos da história do Papão. Será que alcança a marca na Série B este ano?