Paysandu larga na frente, mas cede empate ao São Raimundo na semifinal da Copa Verde

O Paysandu teve um começo difícil na disputa da semifinal da Copa Verde, jogando contra o São Raimundo-RR. Mesmo marcando com Marlon e Nicolas no primeiro tempo, a equipe bicolor cedeu ao empate no jogo desta quarta-feira (12), que terminou em 2 a 2. Irreconhecível no segundo tempo, o Papão passou “sufoco” na etapa final.

O time bicolor construiu certa vantagem no primeiro tempo, onde teve maior domínio da posse de bola. Marlon, em seu centésimo jogo pelo Paysandu, marcou o primeiro gol da partida, aos 30 minutos, enquanto Nicolas ampliou o placar com gol de cabeça após receber um passe primoroso de Rossi.

O segundo tempo foi ruim para o Papão, que voltou diferente do vestiário. Railson marcou o gol do São Raimundo-RR com menos de 1 minuto do segundo tempo, surpreendendo o time bicolor. Com um jogador a menos durante os últimos minutos da etapa final, o Paysandu foi sufocado pelo time adversário, sofrendo o segundo gol no final do segundo tempo, amargando o empate.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 19 de março, definindo em Belém quem será o time classificado para a final do torneio regional.

Paysandu domina no primeiro tempo

Assim como na maioria dos últimos jogos, o Paysandu começou jogando para frente, com maior domínio da posse de bola. Até os 15 minutos, o Papão jogava praticamente sozinho, com Rossi muito ativo pelo lado direito, fazendo vários cruzamentos para dentro da área. Aos 11 minutos, a primeira chance perigosa veio com Nicolas, que recebeu uma bola na entrada da área e tentou de voleio, mas parou na defesa de Carlos Henrique.

A primeira finalização do São Raimundo veio aos 15 minutos, com Felipe chutando de fora da área. O lance deu gás para o time roraimense, que equilibrou o jogo na metade do primeiro tempo. Com o Paysandu dando mais espaço, o Pássaro Azul teve outras duas chances de perigo: com Felipe de fora da área novamente e depois com Belão, que ficaria sozinho contra Matheus Nogueira se não fosse o corte proposital do zagueiro bicolor Martínez.

O time bicolor teve dificuldade para atacar, pois, o São Raimundo recuou completamente quando não tinha a posse de bola, trazendo todos os 11 jogadores para seu campo de defesa. Entretanto, aos 30 minutos, Rossi cobrou um escanteio na cabeça de Quintana, que bateu em cima do defensor adversário. Depois de um bate e rebate dentro da área, Marlon aproveitou o momento e marcou o primeiro gol do jogo, em seu centésimo jogo com a camisa do Papão.

O Paysandu quase ampliou com pouco mais de um minuto de diferença. Depois do São Raimundo se lançar para o ataque, a defesa bicolor roubou a bola e conseguiu um bom contra-ataque: Vilela, dentro da área adversária, bateu do lado esquerdo do goleiro, que defendeu mandando para escanteio.

O Papão conseguiu recuperar a posse de bola e manteve a pressão, ampliando o placar poucos minutos depois. Após uma troca de passes no meio-campo, Vilela fatiou uma bola para Rossi, que encontrou um bom cruzamento na pequena área. O artilheiro Nicolas não desperdiçou a chance e cabeceou para dentro do gol, marcando o segundo do Papão no jogo.

No fim do primeiro tempo, o Papão ainda teve uma nova chance com Rossi, que bateu de fora da área, acertando o travessão.

São Raimundo sufoca o time bicolor na segunda etapa

O São Raimundo voltou muito melhor para o segundo tempo, pressionando desde o primeiro minuto. O resultado veio aos trinta segundos de jogo, com gol marcado por Railson, que diminuiu a vantagem no placar.

Apático, o Paysandu foi pressionado pelo São Raimundo e sofreu com diversas substituições não planejadas durante a segunda etapa: a primeira com Pedro Delvalle, que sentiu uma lesão muscular logo no início da etapa final.

Na metade do segundo tempo, o Paysandu retomou o controle do jogo momentaneamente, mas errava na saída de bola, gerando contra-ataques perigosos para o time adversário.

Foi Giovanni o responsável pelo primeiro lance de perigo do Papão no segundo tempo, após tentar surpreender o goleiro, que defendeu jogando a bola para escanteio. Foi esse escanteio que gerou a melhor chance do Papão na etapa final, quando Quintana conseguiu cabecear a bola dentro da área, mas não marcou pois a defesa do time roraimense tirou a bola em cima da linha do gol.

O São Raimundo, entretanto, não se deixou intimidar, e manteve o bom momento. Luã, sozinho, vacilou em frente a Matheus Nogueira, chutando a bola por cima do gol ao tentar uma cobertura. No lance, o goleiro bicolor se machucou, sendo substituído por Alisson.

O Paysandu quase sofreu diversos gols, em especial quando Kanté recebeu uma bola em frente a grande área, sozinho, e foi derrubado por Quintana, expulso por ser o último homem.

Sem gás, o Paysandu viu o jogador adversário Belão também ser expulso após agredir Giovanni, mas após um vacilo do goleiro do Papão, a equipe roraimense empatou o placar, trazendo a igualdade para o jogo em Belém.

FICHA TÉCNICA

São Raimundo-RR 2 x 2 Paysandu

Data: 12/03/2025

Hora: 20h30

Local: Estádio Flamarion Vasconcelos (Canarinho), Boa Vista (RR)

Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto

Assistentes: Gislan Antonio Garcia da Silva, Geovanio Lima da Silva

Quarto árbitro: Luiz Rodrigo Barbosa Oliveira

Cartão Amarelo: Pedro Delvalle e Giovanni (Paysandu); Luã (São Raimundo-RR)

Cartão Vermelho: Quintana (Paysandu); Belão (São Raimundo-RR)

Gols: Marlon e Nicolas (Paysandu); Railson e Raí (São Raimundo-RR)

São Raimundo-RR: Carlos Henrique; Guigui, Lucão, Bazilio, Maicon; Ygor (Wendel), Belão, Felipe (Juninho); Guilherme (Kanté), Luã (Rian), Railson (Raí).

Técnico: Chiquinho Viana.

Paysandu: M. Nogueira (Alisson); Edílson, Quintana, R. Martínez, Kevyn; Leandro Vilela, Matheus Vargas (Luan Freitas), Marlon (Giovanni); P. Delvalle (Matías Cavalleri), Rossi, Nicolas (Benítez).

Técnico: Luizinho Lopes.