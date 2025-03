Com a eliminação da Tuna, Paysandu é o único paraense na Copa do Brasil; veja quando o time joga

A Tuna Luso terminou sua participação na Copa do Brasil na noite da última quinta-feira (13) diante do CSA-AL. No estádio Rei Pelé, em Maceió, a Águia Guerreira foi goleada por 5 a 0 e deu adeus à competição. Com isso, o Paysandu se torna o único time paraense no torneio nacional nesta temporada.

A equipe bicolor está garantida na terceira fase da competição e ainda não tem adversário definido. A vaga foi conquistada por conta do título da Copa Verde de 2024. Com a conquista, o Bicola não precisou passar pelas fases iniciais.

O Paysandu ainda não tem adversário definido. O rival será escolhido durante o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que ainda não tem data definida. Os 32 clubes classificados serão divididos em dois potes: os melhores colocados no ranking da entidade ficam no pote 1, e os outros, no pote 2, onde o Papão está.

Os confrontos da terceira fase estão marcados para ocorrer nos dias 30 de abril e 21 de maio (ida e volta).

Nesta edição, quatro equipes paraenses se classificaram para a Copa do Brasil. Além da Tuna e do Papão, o Remo e o Águia de Marabá também disputaram a competição. O Azulão não deu sorte e foi eliminado ainda na primeira fase, ao ser goleado por 8 a 0 pelo Fluminense.

Já o Leão Azul chegou até a segunda etapa, mas caiu diante do Criciúma, com uma derrota de 2 a 1 no Mangueirão. A eliminação provocou a demissão do técnico Rodrigo Santana, que foi substituído por Daniel Paulista.

Assim, só restou o Paysandu como representante paraense na disputa. O clube deve conhecer o seu adversário nas próximas semanas. Enquanto isso, o Bicola também segue na Copa Verde e aguarda o retorno do Parazão para disputar as quartas de final, além de Série B.