Paysandu pode ter desfalques importantes na defesa para a partida de volta contra o São Raimundo

O Paysandu se prepara para o jogo de volta da semifinal da Copa Verde, que acontecerá no próximo dia 19, no Mangueirão, após o empate em 2 a 2 no primeiro confronto contra o São Raimundo, no Canarinho, em Roraima, na noite de ontem. Apesar de ter saído na frente com 2 a 0 no primeiro tempo, o time bicolor viu a vantagem escapar no segundo tempo, quando o 'Mundão' reagiu e empatou a partida. Agora, Luizinho Lopes terá que lidar com possíveis ausências para a decisão em Belém.

A principal baixa para o Paysandu já está confirmada. O zagueiro uruguaio Quintana foi expulso e terá que cumprir suspensão automática. Com isso, o comandante bicolor deverá escolher entre os defensores Joaquín Novillo e Lucca, que são os principais candidatos para ocupar a vaga deixada pelo camisa 3.

Além da suspensão de Quintana, o time bicolor pode enfrentar outros desfalques na defesa. O goleiro Matheus Nogueira, titular absoluto da equipe, deixou o campo contundido no último jogo, utilizando muletas para se locomover. Sua situação gerou preocupação, e o substituto imediato, Alisson, que entrou no lugar de Nogueira, teve uma falha crucial no gol de empate do São Raimundo. Isso deixou a vaga de goleiro em aberto para a partida de volta. Iago Hass, que também está à disposição, pode ser uma alternativa para Luizinho Lopes, caso o técnico decida por uma mudança na posição.

Outro ponto de dúvida para o treinador é a lateral direita. Kevyn ganhou uma oportunidade como titular, mas sua continuidade na equipe ainda não é certa. Luizinho Lopes, que tem dado sinais de ajustes na escalação, pode optar pelo retorno de PK, que já teve bom desempenho em outras partidas da temporada, mas que tem ficado de fora nas últimas oportunidades.

Dessa forma, o Paysandu segue com uma série de incertezas para o decisivo confronto contra o São Raimundo-RR. O time precisa da vitória para garantir a vaga na grande final da Copa Verde, e qualquer mudança no setor defensivo será fundamental para o desempenho da equipe no Mangueirão. O técnico Luizinho Lopes terá, portanto, uma semana decisiva para definir os melhores nomes para a semifinal.